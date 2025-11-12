Attualità

Le apparizioni di Dozulé “non sono soprannaturali”

La replica del cardinal Fernandez al vescovo di Bayrieux-Lisieux sulle visioni di Madeleine Aumont

di Pietro Pertosa - 12 Novembre 2025

Le apparizioni di Dozulé, a seguito delle quali è sorto un movimento europeo contraddistinto dalle decine e decine di enormi croci bianche erette in ogni parte del continente, non sono state ritenute genuine né soprannaturali dal Vaticano. Il Dicastero per la Dottrina della Fede ha annunciato che le apparizioni a Dozulé sono “da ritenersi come non soprannaturali” e ciò “in maniera definitiva”. Non ci sarà appello, dunque. Il Vaticano, quindi, non crede a Dozulé.

Le apparizioni a Dozulé e il movimento delle Croci bianche

Tutto è nato negli anni ’70. Attorno alla figura di Madeleine Aumont, una madre di famiglia come tante altre, che viveva nella piccola città in Normandia. La donna aveva raccontato di aver ricevuto, dal 1972 e fino al 1978, regolarmente apparizioni di Gesù Cristo. Complessivamente, le “visite” sarebbero state 49. Uno dei temi fondanti del messaggio di cui s’era fatta latrice Madeleine Aumont, era quello delle croci bianche o meglio della Croce Gloriosa di Dozulé che ogni comunità di fedeli avrebbe dovuto erigere. Rispettando misure standard importanti: 738 metri d’altezza, 123 metri per ogni braccio in modo da esser visibile da lontano.

Il “niet” del Vaticano

Riportata da Vatican.va, la lettera del cardinale prefetto del Dicastero per la Dottrina della Fede, Victor Manuel Fernandez, ha già fatto il giro del web. È indirizzata a sua eminenza Jacques Habert, vescovo della diocesi di Bayeux-Lisieux. Che già, da parte sua, aveva proposto un decreto per stabilire, una volta per tutte, che quelle apparizioni non furono soprannaturali. Mettendo la parola fine a una questione di fede che si trascina da decenni. Già nell’aprile 1983 l’allora vescovo diocesano Jean-Marie-Clément Badré a proposito delle croci bianche affermava che “in nessun caso la costruzione di una croce monumentale intrapresa a Dozulé può essere un segno autentico della manifestazione dello Spirito di Dio”.