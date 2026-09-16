Le nuove rotte della moda

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Tra tecnologia e sostenibilità

di Askanews - 16 Settembre 2026

Milano, 16 set. (askanews) – CIM Italy torna a Linea Pelle e lo fa per lanciare la collezione Autunno/Inverno 27/28, incentrata sul dialogo tra la tradizione decorativa e l’innovazione tecnologica.

Il commento di Angela Galbussera, Ufficio Stile: “Abbiamo lavorato sulle infilature. Con delle nostre occhiellature a macchina automatica siamo andati a contaminarlo con una macchina artigianale con un’infilatura con cui abbiamo giocato con filati di lana, ciniglia e filati di piume. Un’altra lavorazione su cui abbiamo lavorato è l’intreccio più tradizionale: abbiamo laserato e intrecciato a mano, ma alla fine per portare la nostra parte decorativa siamo andati a lavorarli a macchina automatica applicando sopra questi intrecci delle borchie graffate”.

Nel 2026, il marchio guidato da Stefano Innocenti ha ampliato i propri laboratori a Cernusco Lombardone, luogo in cui gli accessori per abbigliamento prendono vita.

Le parole di Stefano Innocenti, CEO CIM Italy: “Abbiamo aggiunto un laboratorio di 600 metri quadrati con maestranze prevalentemente italiane dedicate alle lavorazioni per i grandi brand. I fatti accaduti negli ultimi anni ci hanno convinto che fosse il momento giusto di potenziare la manodopera produttiva e manifatturiale italiana e da qui la volontà di ampliare e cominciare un percorso formativo per le nuove leve che speriamo costituiscano il futuro del made in italy e del lusso”.

Tra gli obiettivi fissati dall’azienda per il futuro c’è anche quello di una maggiore sostenibilità.

L’intervista a Stefano Innocenti, CEO CIM Italy: “Cerchiamo di concentrarci su tutti gli aspetti, quelli legati al nostro prodotto e all’attività produttiva. Lavoriamo principalmente con l’ottone e cerchiamo di riciclare tutto l’ottone impiegato”.

Tradizione, innovazione e sostenibilità: è così che Cim Italy disegna il futuro della moda con la collezione Autunno/Inverno 27/28.