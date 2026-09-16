Mario Roggero ai giudici di Milano: ogni vita merita rispetto

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Legale gioielliere, Marcolini: "Avviato percorso di rimeditazionecritica"

di Askanews - 16 Settembre 2026

Milano, 16 set. (askanews) – “Ogni vita merita rispetto”, “Siamo tutte gocce nello stesso oceano”, “In quell’occasione avrei potuto tenere un comportamento meno impulsivo e più riflessivo”. Lo ha detto Mario Roggero, secondo quanto riferito dal suo avvocato Stefano Marcolini, intervenendo nell’aula del Tribunale del Sorveglianza di Milano con una dichiarazione spontanea ai giudici, che dovranno pronunciarsi sulla richiesta di differimento della pena e la detenzione domiciliare presentata dal suo difensore in attesa dell’esito della domanda di grazia presentata al Presidente della Repubblica Sergio Mattarella.

Per l’avvocato Stefano Marcolini, legale del gioielliere 72enne di Grinzane Cavour (Cuneo), condannato in via definitiva a 14 anni e 9 mesi di reclusione per il duplice omicidio di due rapinatori uccisi fuori dal suo negozio il 28 aprile 2021, “Roggero ha avviato un percorso di rimeditazione critica della sua condotta”.