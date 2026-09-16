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Bologna, via Tedesco, arriva Palladino

di Gianluca Pascutti - 16 Settembre 2026

@ANSAfoto

Il Bologna ha cambiato guida tecnica. Il club ha comunicato l’esonero di Domenico Tedesco dalla panchina della prima squadra. La decisione arriva dopo un avvio di stagione complicato, con un solo punto nelle prime quattro giornate. Il tecnico lascia dopo un percorso breve, segnato da un solo punto in classifica. La società ha ringraziato Tedesco per il lavoro svolto e per la professionalità mostrata nello spogliatoio.

Palladino nuovo allenatore del Bologna

La panchina passa ora a Raffaele Palladino, nuovo allenatore del Bologna. Il tecnico ha firmato un contratto triennale, scelta che indica un progetto importante. Palladino dirigerà già oggi il primo allenamento al centro tecnico, nel pomeriggio. Il club punta sulla sua esperienza recente in Serie A e sulla capacità di lavorare con gruppi giovani e ambiziosi. L’obiettivo è dare subito una nuova identità tattica alla squadra rossoblù.

I numeri che hanno pesato su Tedesco

L’esonero di Tedesco nasce da risultati giudicati insufficienti rispetto alle ambizioni. Un solo punto, ottenuto contro il Sassuolo, e tre sconfitte. Il Bologna ha faticato a trovare gol e continuità di gioco. La squadra ha mostrato ordine difensivo, ma poca incisività in fase offensiva. In un campionato sempre più competitivo, la società ha scelto di intervenire subito.

Cosa porta Palladino al progetto rossoblù

Con Palladino il Bologna apre una fase tecnica diversa. Il nuovo allenatore è legato a moduli moderni e a un calcio aggressivo e verticale. In passato ha lavorato con difesa a tre e sistemi flessibili, adattati alle caratteristiche della rosa. A Bologna dovrà integrare le sue idee con una squadra abituata alla linea difensiva a quattro. La priorità sarà dare equilibrio, intensità e maggiore qualità nella costruzione del gioco.