Cultura & Spettacolo

Caso Macklemore, il rapper escluso dal tour di Ed Sheeran dopo gli slogan pro-Pal

di Roberta Rizzo - 16 Settembre 2026

Macklemore

Ed Sheeran rompe il silenzio sul caso Macklemore e chiarisce la sua posizione dopo l’esclusione del rapper dalle successive date nordamericane del Loop Tour. La vicenda è iniziata dopo il concerto del 4 settembre al MetLife Stadium, in New Jersey, quando Macklemore ha espresso il proprio sostegno alla popolazione palestinese.

Durante l’esibizione, il rapper ha detto di voler ricordare agli abitanti di Gaza e della “Cisgiordania occupata” che non sono stati dimenticati. Ha poi cantato Hind’s Hall, brano che critica le azioni militari israeliane e richiama la storia di Hind Rajab, bambina di cinque anni uccisa a Gaza nel gennaio 2024.

Le proteste dopo il concerto di Macklemore

Le parole dell’artista hanno provocato diverse reazioni. L’Israeli American Council ha promosso una petizione per chiedere che Macklemore venisse escluso dalle restanti tappe, accusandolo di aver trasformato il concerto in uno spazio per un messaggio politico.

Il 14 settembre, il Messina Touring Group, promoter della tournée, ha confermato che il rapper non avrebbe partecipato alle successive otto date. Secondo quanto comunicato, alcune strutture destinate a ospitare gli spettacoli non avrebbero accettato la presenza di Macklemore. La situazione avrebbe potuto mettere a rischio l’intero tour.

Il rapper ha successivamente commentato la vicenda sui social, ribadendo la propria posizione e spiegando di aver avuto conversazioni difficili con Sheeran, che ha comunque definito un amico e un “fratello”.

Ed Sheeran chiarisce la sua posizione

Il 15 settembre è arrivata la risposta di Ed Sheeran. Il cantante ha spiegato di essere sconvolto dal conflitto israelo-palestinese e dalla sofferenza provocata dalla guerra. Ha inoltre precisato di aver lasciato a Macklemore piena libertà nella scelta della scaletta.

Sheeran ha sottolineato che l’allontanamento del rapper non sarebbe stato deciso da lui, ma dal promoter e dalle strutture coinvolte. Ha anche raccontato di aver cercato una mediazione senza riuscire a trovare una soluzione.

La polemica, però, non si è fermata. Dopo il chiarimento di Sheeran, Aaron Rowe, Beoga, Lukas Graham e Finneas hanno annunciato il ritiro dalle prossime date del tour. Alcuni degli artisti hanno motivato la scelta richiamando la solidarietà verso Macklemore e il tema della libertà di espressione.