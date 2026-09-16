Giustizia

Omicidio Carol Maltesi, ergastolo per Davide Fontana nell’appello ter

di Francesca Petrosillo - 16 Settembre 2026

Davide Fontana è stato condannato all’ergastolo per l’omicidio di Carol Maltesi. La Corte d’Assise d’appello di Milano ha riconosciuto l’aggravante della premeditazione nel processo di secondo grado “ter”, nuovo capitolo di una lunga vicenda giudiziaria iniziata dopo il delitto del gennaio 2022.

Omicidio Carol Maltesi, la nuova condanna

La decisione dei giudici è arrivata al termine del sesto processo celebrato per il caso. Al centro del nuovo procedimento c’era soprattutto la questione della premeditazione, aggravante riconosciuta dalla Corte nei confronti dell’ex bancario.

La vicenda era infatti tornata davanti ai giudici dopo due sentenze della Corte di Cassazione, che avevano annullato con rinvio le precedenti decisioni sull’ergastolo proprio per riesaminare il punto relativo alla premeditazione.

Con la nuova sentenza, la Corte d’Assise d’appello di Milano ha quindi inflitto nuovamente a Fontana la pena del carcere a vita.

Il delitto dell’11 gennaio 2022

L’omicidio risale all’11 gennaio 2022. Carol Maltesi, che all’epoca aveva 26 anni, è stata uccisa all’interno del suo appartamento di Rescaldina, in provincia di Milano.

Secondo quanto ricostruito durante le indagini e nei diversi procedimenti giudiziari, Fontana ha ucciso la giovane all’interno dell’abitazione. Successivamente ha fatto a pezzi il corpo nel tentativo di occultare il delitto.

I resti della 26enne sono stati poi trasportati lontano dalla sua abitazione e abbandonati in provincia di Brescia.

Il ritrovamento del corpo e le indagini

Il caso ha suscitato grande attenzione anche per le modalità con cui è stato commesso il delitto e per quanto accaduto successivamente alla morte della giovane.

Le indagini hanno permesso agli investigatori di ricostruire progressivamente gli ultimi momenti della vita di Carol e di arrivare a Fontana. Da quel momento è iniziato un lungo percorso giudiziario, caratterizzato da diverse sentenze e dai successivi interventi della Cassazione.

L’ultima decisione della Corte d’Assise d’appello di Milano ha nuovamente riconosciuto la premeditazione dell’omicidio, portando alla condanna all’ergastolo di Davide Fontana. Carol Maltesi ha lasciato un figlio, che all’epoca del delitto era ancora piccolo.