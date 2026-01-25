Editoriale

L’IA sia un’alleata non la nuova verità

di Adolfo Spezzaferro - 25 Gennaio 2026

Di fronte alla tempesta di parole chiave che scandiscono il ritmo del nostro presente digitale – algoritmi, chatbot, deepfake, feed – il messaggio di papa Leone XIV per la Giornata Mondiale delle Comunicazioni Sociali colpisce per lucidità e misura. Non c’è alcuna nostalgia del passato né men che mai demonizzazione della tecnologia, ma la consapevolezza che l’intelligenza artificiale non è un destino inevitabile: è una scelta umana, e come tale va governata.

I l Papa fotografa con precisione millimetrica una realtà spesso rimossa dal dibattito pubblico: dietro la potenza apparentemente neutra degli algoritmi c’è una concentrazione di potere senza precedenti, una “forza invisibile” nelle mani di poche aziende (statunitensi, per la stragrande maggioranza) capaci di orientare comportamenti, emozioni, persino la percezione della storia. Non è allarmismo, è realismo. Ci fa solo che bene dunque ascoltare una voce autorevole che ci ricorda come il problema non sia la tecnologia in sé, ma il vuoto etico che rischia di accompagnarla.

Il cuore del messaggio di Leone XIV è la difesa della componente umana, che significa anche spiritualità nel senso qui più ampio della dimensione etica. Volti e voci non sono dati replicabili all’infinito, ma segni di una relazione viva, irriducibile a simulazione. Quando l’Ia pretende di imitare empatia, amicizia, reatività, il rischio non è solo culturale o professionale: è antropologico.

Delegare alle macchine l’immaginazione e il pensiero significa impoverire noi stessi, rinunciare a quella responsabilità che ci rende persone e non utenti. Particolarmente centrata è l’analisi dei meccanismi di coinvolgimento dei social, che premiano emozioni rapide e polarizzazione, indebolendo ascolto e spirito critico. In questo quadro, l’affidamento ingenuo all’IA come oracolo onnisciente appare una scorciatoia pericolosa, che logora nel tempo capacità cognitive e relazionali.

Ancora più inquietante è l’invasione della sfera intima da parte di chatbot “affettuosi”, capaci di sfruttare il bisogno umano di relazione trasformandolo in dipendenza. La proposta del Papa è semplice ma risolutiva: responsabilità, cooperazione, educazione. Responsabilità per chi progetta e governa le piattaforme, chiamato a mettere la dignità umana prima del profitto. Cooperazione tra istituzioni, imprese, media e società civile. Educazione diffusa, perché senza alfabetizzazione digitale non c’è

libertà, ma solo adattamento passivo. Custodire la comunicazione, ricorda Leone XIV, significa

custodire noi stessi. È un invito che riguarda credenti e non credenti, perché in gioco non c’è solo

il futuro della tecnologia, ma la qualità della nostra vita comune. Guidare l’innovazione, non subirla: è

una sfida che vale la pena raccogliere.