Torino

Quattro serate per “Libri a Castello” a Racconigi

di Redazione - 6 Settembre 2026

Torna al “Castello” di Racconigi la preziosa kermesse dedicata a libri e lettura. E non mancherà un riferimento al Teatro shakespeariano. Da domenica 13 a mercoledì 16 settembre

Racconigi (Cuneo)

Emanuele Filiberto di Savoia, la cantautrice – scrittrice palermitana Giusy Ferreri e la giornalista – conduttrice televisiva barese Marianna Aprile: saranno loro gli ospiti d’eccezione della quarta edizione di “Libri a Castello”, la Rassegna letteraria ospitata nell’arco di quattro serate (da domenica 13 a mercoledì 16 settembre) all’interno della “Residenza Sabauda” di Racconigi e organizzata dal “Comune di Racconigi” insieme al “Gruppo di Lettura Carmagnola” e al locale “Lions Club”, in collaborazione con “Residenze Reali Sabaude – Ministero della Cultura”.

Come da tradizione, la Rassegna si aprirà presentando domenica 13 (ore 21) “Shakespeare – Sonetti di Mezza Estate”, spettacolo teatrale di Elena Piazza e Maurizio Liberti (con Roberto Belforte, Davide De Luca, il Corpo di Ballo “Essenza danza”, Rebecca Mellano e Federico Tovoli), che nel corso dell’estate ha già attraversato la provincia di Torino e che proprio a Racconigi vedrà la conclusione della sua tournée. Obiettivo: portare i “Sonetti” dell’immenso “Bardo” o “Cigno dell’Avon”, fuori dai teatri, trasformando castelli, cortili e piazze in autentici palcoscenici a “cielo aperto”, al fine di rendere la grande letteratura accessibile a tutti e creare un’esperienza partecipativa che si conclude sempre con una tradizionale “giga” (antica danza popolare dal ritmo saltellante) danzata insieme al pubblico.

Clou dell’evento (il cui manifesto ufficiale è stato realizzato, quest’anno, dal noto illustratore venezuelano residente a Torino, Fernando Cobelo e che vedrà quale presentatrice l’attrice Roberta Belforte), i tre appuntamenti a seguire: tre presentazioni di libri (sempre alle 21) con altrettanti autori di indiscussa notorietà. Ad aprire la terna sarà, lunedì 14 settembre, Emanuele Filiberto di Savoia, nipote dell’ultimo re d’Italia e unico figlio di Vittorio Emanuele e Marina Doria, riconosciuto da una parte dei monarchici italiani come il “capo” di Casa Savoia, in disputa dinastica con il cugino Aimone di Savoia-Aosta. Emanuele Filiberto presenterà, per l’occasione, il suo recente libro (“Sperling & Kupfer” editore) dal titolo “La Regina di maggio”, scritto in memoria della nonna Maria José del Belgio (nome italianizzato in Maria Giuseppina di Savoia: 1906 – 2001) comunemente nota come la “Regina di maggio”– apertamente antifascista – il cui soprannome deriva dal fatto che il suo Regno, quale consorte di Umberto II, durò soli 34 giorni (dal 9 maggio al 12 giugno 1946) subito prima che il “referendum” istituzionale del 2 giugno sancisse la nascita della “Repubblica” e decretasse la fine della “Monarchia”, seguita il 13 giugno dall’esilio dei Savoia. “Attraverso le confidenze rubate alla ‘Regina di Maggio’, durante le lunghe passeggiate domenicali nel castello svizzero di Merlinge, Emanuele – è stato scritto – riavvolge il filo dei ricordi e ci riporta agli anni bui del Ventennio con un racconto vivido, intimo e profondamente umano”. Il suo è “un viaggio emozionante, che intreccia la storia dei Savoia con quella del nostro Paese, ma al tempo stesso è un racconto fortemente autobiografico che parla dell’amore di un nipote per la nonna mai dimenticata”.

Dopo di lui, toccherà (martedì 15) alla cantautrice palermitana Giusy Ferreri raccontare del suo primo libro “Le voci interrotte” (di recentissima uscita per i tipi di “Solferino” editore), un “fantasy noir” che “unisce tinte gotiche” a un “giallo” ambientato nel mondo della musica; a seguire sarà, infine, la giornalista e conduttrice televisiva barese Marianna Aprile a presentare (mercoledì 16) “La promessa”, storia di una rivoluzione completa, dal “suffragio femminile” (2 giugno 1946) alla “prima donna” a Palazzo Chigi (Giorgia Meloni, insediata nell’ottobre 2022). Le serate si svolgeranno nel piazzale antistante il Castello di Racconigi e, in caso di maltempo, sotto l’“Ala Mercatale Eventi”, con accesso fino ad esaurimento posti disponibili. Non è prevista la prenotazione.

A completare il programma, nel pomeriggio di domenica 13 settembre, nel “Salone d’Ercole”, sarà inoltre presentato il nuovo “Carnet de Voyage” di Stefano Faravelli, noto pittore e scrittore orientalista, “Giappone. Taccuini dal mondo fluttuante”, appena pubblicato da “EDT”. Nella stessa occasione sarà anche inaugurata la mostra “Specchi del Giappone” con le sue opere in dialogo con il patrimonio conservato nel Castello (13 settembre – 1° novembre 2026), in collaborazione con “EDT” e il “Gruppo di Lettura Carmagnola”. Non solo. In occasione della Rassegna, il “Castello” sarà aperto in via straordinaria con “Il Novecento in Castello”, suggestivo “itinerario notturno” (dalle 19 alle 23), con visite accompagnate in gruppo (max 25 persone). Biglietti per le visite acquistabili su “App” o sito “Musei Italiani”.

Per ulteriori info: pagina Facebook “Gruppo di Lettura Carmagnola” o tel. 392/5938504 o www.gruppodilettura.net

Gianni Milani

Nelle foto: Emanuele Filiberto di Savoia; Manifesto ufficiale “Libri a Castello”

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