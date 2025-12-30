Abbonati

Torino

L’imam di Torino resta in Italia

di Redazione -

La Corte di appello di Caltanissetta conferma il diniego all’allontanamento immediato dall’Italia di Mohamed Shahin, l’imam di Torino espulso dal ministro dell’Interno Matteo Piantedosi. I giudici hanno bloccato il ricorso dell’Avvocatura dello Stato contro la precedente decisione del tribunale siciliano. Sembra che i magistrati d’appello ritengano  Shahin un “richiedente asilo” che non può essere rimpatriato fino al chiarimento della sua posizione.

