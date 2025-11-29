Abbonati

Lista stupri in bagno liceo Giulio Cesare a Roma, Valditara chiede sanzioni dure

Con le nuove norme la scuola ha tutti gli elementi per procedere

Un elenco di nomi di ragazze, presumibilmente studentesse, accanto a una scritta ‘Lista stupri’, è apparso sulla parete di un bagno del liceo romano Giulio Cesare. A denunciare l’accaduto è stato il collettivo studentesco Zero alibi.

Il commento del ministro Valditara sulla lista stupri

Quanto successo al liceo Giulio Cesare con pesanti offese sessiste rivolte ad alcune studentesse è un fatto grave – ha commentato il ministro dell’Istruzione Giuseppe Valditarache va indagato e sanzionato duramente. Con le nuove norme la scuola ha tutti gli elementi per procedere. Verificheremo anche come stanno andando all’interno del liceo i corsi di educazione al rispetto della donna e di educazione alle relazioni previsti per la prima volta obbligatoriamente dalle nuove Linee guida sulla educazione civica e che lo scorso anno hanno dato risultati molto importanti nella gran parte delle scuole superiori italiane”.

Il rispetto è un valore imprescindibile. Nella scuola italiana non vi è spazio per la violenza e la discriminazione”, ha aggiunto il ministro.

