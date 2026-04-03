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L’Italia fragile: crollano i ponti, nonostante il Pnrr

In pochi anni quadruplicati i controlli alle infrastrutture fragili. Ma solo le verifiche non bastano

di Dave Hill Cirio - 3 Aprile 2026

Durante il crollo del ponte sul Trigno erano in transito due auto. Una è riuscita a mettersi in salvo, mentre un'altra è stata coinvolta nel crollo

Il crollo del ponte sul Trigno è l’ennesimo sismografo di un’Italia fragile, un Paese che sembra sgretolarsi sotto il peso di un’eredità infrastrutturale esausta e di un clima sempre più ostile.

L’Italia fragile

Nonostante l’iniezione di miliardi dal Pnrr c’è un’emergenza sottotraccia che i numeri rendono impietosa. Oggi non possiamo più dire di non sapere. Grazie al potenziamento di Ansfisa, nel 2024 e 2025 le ispezioni su ponti e viadotti sono letteralmente quadruplicate (+400%), superando le 19mila verifiche annue. Ma vedere il problema non significa risolverlo. Oltre il 60% dei ponti italiani ha superato i 50 anni di vita utile, progettati per carichi e volumi di traffico lontani anni luce da quelli odierni.

I fondi Pnrr non bastano

In questo scenario, l’ormai abituale paradosso dei fondi Pnrr. Abbiamo i fondi ma mancano i cantieri finiti. Erogato il 64% delle risorse europee ma la messa a terra delle grandi opere viarie è frenata da colli di bottiglia burocratici. Molti territori restano isolati. Mentre si discute di digitalizzazione, la Statale 16 e i collegamenti dorsali cedono.

Il sistema di monitoraggio dinamico forte di 450 milioni, un passo avanti, ma corre lenta la manutenzione. Tutto ciò, in un quadro geologico drammatico. Per Ispra, il 94,5% dei comuni italiani è a rischio frana o alluvione. La superficie a pericolosità elevata, aumentata del 15%. Con l’asfalto a poggiare ormai su un suolo instabile e gli eventi meteorologici estremi da moltiplicatori della fragilità. I crolli dei ponti, non un caso isolato. Il simbolo di una corsa contro il tempo che l’Italia rischia ancora di perdere.