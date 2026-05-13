Politica

Lo strappo di Giuli e le conseguenze che vanno ben oltre il perimetro del ministero della Cultura

di Eleonora Manzo - 13 Maggio 2026

Non è più il tempo del racconto dello strappo, ma quello delle sue conseguenze. Perché nel caso Giuli il dato nuovo non è il gesto in sé – già visto, già discusso, già caricato di tutte le letture possibili – ma ciò che quel gesto ha lasciato sul tavolo: un ministero scosso, un partito costretto a ricomporsi, una fedelissima che denuncia un licenziamento via Pec e un alleato di governo, Matteo Salvini, che sceglie la più prudente delle arti politiche, quella di sfilarsi con eleganza.

Al ministero della Cultura continua infatti a regnare un’agitazione che ormai non può più essere liquidata come fisiologia di assestamento. Il licenziamento di Emanuele Merlino e di Elena Proietti non è stato soltanto un passaggio interno all’organizzazione del ministro. È diventato la fotografia di un dicastero in cui ogni correzione di rotta produce una nuova turbolenza. Non tanto perché un ministro non possa cambiare i suoi collaboratori, quanto perché il modo, i tempi e il contesto fanno ormai parte della sostanza politica almeno quanto le decisioni stesse.

Merlino, nelle ricostruzioni circolate in queste ore, paga il riflesso lungo del caso Regeni, vicenda già abbastanza sensibile da sconsigliare scosse ulteriori. Ma è soprattutto sul caso Proietti che si concentra il punto politico di giornata. L’ex segretaria particolare ha raccontato di essere stata licenziata con una Pec mentre era in convalescenza. E in questa immagine, gelida e amministrativa, c’è probabilmente più verità politica di quanto non dicano molti retroscena. Perché una rottura consumata così, nel linguaggio impersonale della procedura, non resta mai una semplice pratica d’ufficio: diventa subito segnale, stile, messaggio interno.

Colpisce, in questo senso, la posizione scelta dalla stessa Proietti. Nessuna sceneggiata, nessuna minaccia di resa dei conti, nessuna fuga rumorosa. L’amarezza resta, ed è evidente. Ma insieme resta anche la dichiarata fedeltà al partito. Una formula che può sembrare rituale e invece racconta molto del clima dentro Fratelli d’Italia: si può contestare il metodo, si può soffrire il trattamento, ma senza rompere il perimetro politico. È la disciplina dei delusi, che in certi momenti pesa quasi più della protesta degli arrabbiati.

Su tutto questo, il sostegno di Giorgia Meloni a Giuli va letto per quello che è: non una consacrazione enfatica, ma una scelta di stabilizzazione. La presidente del Consiglio non ha interesse ad aprire un altro fronte, né a trasformare un problema interno in una crisi pubblica. Dunque tiene il ministro al suo posto, raffredda il caso e prova a riportare la vicenda dentro un confine gestibile. Più che un’investitura, è una messa in sicurezza. Più che un abbraccio politico, un invito molto netto a rimettere ordine e a farlo in fretta.

Anche la postura di Salvini si muove, non a caso, dentro questa logica di contenimento. Dice di non voler litigare con nessuno perché ha altro a cui pensare. Che è una frase molto salviniana e, per una volta, anche molto razionale: segnala distanza, evita di aggiungere benzina, lascia intendere che le battaglie vere siano altrove. In altre stagioni avrebbe forse scelto il colpo di teatro. Stavolta no. Stavolta prevale il calcolo di chi capisce che infilarsi nel caos altrui può essere divertente per una giornata e sconveniente per una settimana.

Resta così la sensazione di un ministero ancora in pieno assestamento, dove il problema non è più il singolo episodio ma la somma degli episodi. E dove il punto, ormai, non è stabilire se Giuli avesse o no il diritto di cambiare squadra. Quel diritto ce l’ha.

Il problema è che al ministero della Cultura ogni scelta sembra lasciare dietro di sé più rumore che ordine. E quando accade con questa regolarità, il punto smette di essere la cronaca e diventa il clima.