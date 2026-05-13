Cronaca

Hantavirus, un’altra donna in isolamento a Messina. Negativo il turista britannico a Milano

di Redazione - 13 Maggio 2026

Ancora un caso di sospetto di Hantavirus in Italia. Dopo i primi quattro passeggeri del volo KLM monitorati, le autorità sanitarie stanno effettuando nuovi accertamenti su altri due casi considerati a rischio. Il totale dei sospetti monitorati nel Paese arriva così a sei, mentre il ministero della Salute mantiene alta la vigilanza senza però parlare di emergenza sanitaria. L’attenzione è concentrata soprattutto su una turista argentina ricoverata a Messina con una grave polmonite. La donna era arrivata in Italia il 30 aprile con un volo Buenos Aires-Roma. Dopo il ricovero, è stata sottoposta al test per l’Hantavirus. I campioni biologici sono stati trasferiti dai Nas all’Istituto Spallanzani di Roma, che analizzerà anche quelli prelevati al marittimo calabrese di 25 anni già in isolamento fiduciario.

Rintracciato a Milano un turista britannico a rischio

Nelle ultime ore il ministero della Salute ha inoltre reso noto di aver rintracciato a Milano un turista britannico considerato “contatto a rischio”. L’uomo aveva viaggiato sul volo Sant’Elena-Johannesburg sul quale si trovava anche la moglie della prima vittima. Dopo la segnalazione arrivata dalle autorità britanniche, il turista è stato trasferito all’ospedale Sacco di Milano dove si trova in quarantena insieme a una persona che viaggiava con lui. Resta sotto osservazione anche il caso del giovane marittimo di Villa San Giovanni. In un primo momento si era ipotizzato un trasferimento allo Spallanzani, ma il presidente della Regione Lazio Francesco Rocca ha chiarito che a Roma arriveranno soltanto i campioni biologici necessari per verificare l’eventuale positività al virus.

Nonostante il nuovo caso sospetto, la situazione Hantavirus è sotto controllo

Il 25enne, monitorato costantemente dalle autorità sanitarie, non presenta condizioni preoccupanti. “Federico sta bene”, ha confermato la sindaca di Villa San Giovanni Giusy Caminiti. Situazione analoga anche per il marittimo di Torre del Greco, anch’egli in isolamento fiduciario dopo il viaggio sullo stesso aereo. La Asl Napoli 3 Sud ha riferito che il giovane non manifesta sintomi riconducibili all’Hantavirus. Arrivano invece notizie rassicuranti dal Veneto, dove il paziente sudafricano sottoposto a isolamento fiduciario è risultato negativo al test effettuato dallo Spallanzani. Il ministero della Salute ha comunque diramato una circolare che invita gli Uffici di sanità marittima, aerea e di frontiera ad aumentare il livello di attenzione su eventuali casi sospetti. Le autorità ribadiscono che la situazione è sotto controllo e che, al momento, non esistono elementi tali da far pensare a scenari pandemici.