Esteri

Los Angeles, elicottero di una tv precipita: tre morti

di Emily Gabrielli - 16 Settembre 2026

Tragedia a Los Angeles, dove un elicottero appartenente a una televisione locale affiliata alla Nbc è precipitato nel quartiere di Chatsworth, nella San Fernando Valley, provocando un violento incendio. Il bilancio è di almeno tre persone morte, mentre un’altra è stata soccorsa e trasferita in ospedale.

L’incidente dell’elicottero

L’incidente è avvenuto nei pressi di un’area industriale mentre le squadre televisive erano impegnate a seguire un precedente incidente stradale che aveva coinvolto un autobus. Quest’ultimo episodio aveva già provocato la morte di almeno due persone e il ferimento di altre sei.

Per ragioni ancora da chiarire, l’elicottero è precipitato vicino a un capannone industriale, finendo per prendere fuoco. Le fiamme hanno interessato anche alcune strutture e veicoli presenti nell’area. Secondo le prime informazioni diffuse dalle autorità, almeno quattro automobili e due container utilizzati per lo stoccaggio di materiali sono stati coinvolti nell’incendio.

Una delle vittime del disastro aereo si trovava all’esterno dell’edificio, all’interno del parcheggio, quando il velivolo è precipitato. Al momento non è stato invece possibile stabilire con certezza dove si trovassero le altre due persone decedute: gli investigatori devono ancora accertare se fossero a bordo dell’elicottero oppure a terra.

L’allarme e l’intervento

L’allarme ha fatto scattare un’imponente risposta dei soccorritori. Oltre 50 vigili del fuoco sono intervenuti sul posto per spegnere le fiamme e mettere in sicurezza l’area. Il rogo, secondo quanto comunicato dai vigili del fuoco locali, è stato domato in tempi relativamente brevi, evitando che potesse estendersi ulteriormente alle strutture circostanti.

Le autorità hanno immediatamente avviato un’indagine per ricostruire la dinamica dell’incidente e stabilire le cause della caduta dell’elicottero. Gli investigatori dovranno inoltre chiarire le condizioni del volo e verificare cosa sia accaduto nei momenti precedenti allo schianto.