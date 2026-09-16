Politica

Legge elettorale: ok anche al Senato, ora l’ultimo step a Montecitorio

di Giuseppe Ariola - 16 Settembre 2026

Dopo la prima, buona anche la seconda. Non sono infatti bastate le proteste dell’opposizione, in aula e in piazza, per fermare l’approvazione della riforma elettorale anche da parte del Senato. Un via libera ampiamente annunciato, nonostante le tensioni, anche interne al centrodestra, che hanno accompagnato l’iter della nuova legge a Palazzo Madama. La maggioranza non nasconde una certa soddisfazione e lo stesso presidente del Senato, Ignazio La Russa, ha parlato di un “grosso passo avanti”. A guardare già al prossimo – e, sulla carta, ultimo – step è invece la ministra per le Riforme che ha seguito l’intero esame della nuova legge elettorale per il governo. “Non vedo nessuno scoglio, sono ottimista che passerà anche alla Camera”, ha detto Elisabetta Casellati subito dopo il voto di ieri.

L’attenzione, infatti, è già tutta sulla terza lettura a Montecitorio, dove la riforma dovrà tornare per il via libera definitivo dopo le modifiche apportate al Senato. Su tutte l’introduzione delle preferenze, pur mantenendo i capilista bloccati, che tanto scombussolamento hanno provocato innanzitutto nel centrodestra. Altra modifica introdotta nel corso del secondo passaggio parlamentare è quella che ha portato a 6 mila per collegio il numero di firme che dovranno raccogliere i partiti privi di una rappresentanza parlamentare per poter partecipare alle elezioni. Soglia che scende a 1500 sottoscrizioni per i movimenti rappresentati da una componente in una delle Camere, come nel caso di +Europa e Futuro Nazionale.

Terza lettura a Montecitorio: la riforma e il nodo fiducia

Resta ferma, invece, l’esenzione dalla raccolta delle firme per chi aveva già costituito un proprio gruppo alla Camera o al Senato entro la fine del 2025. La previsione è quella che più ha scatenato l’opposizione a causa del fitto lavorio in corso per allargare il perimetro del campo progressista a Progetto civico per l’Italia di Alessandro Onorato. La maggioranza difende però la norma considerandola, nell’ottica di una riforma che premia le coalizioni in nome della stabilità, un argine al proliferare di liste civetta il cui unico risultato è quello di disperdere i voti. Ultima modifica apportata è poi quella che estende il voto fuori sede per chi assiste familiari ricoverati in una regione diversa da quella di residenza.

È quindi su questo che la Camera dovrà mettere il sigillo per approvare in via definitiva la riforma elettorale. L’appuntamento in aula è atteso tra circa due settimane, ma il provvedimento sarà aperto in commissione Affari costituzionali quanto prima, come si è affrettato a precisare il presidente Nazario Pagano. Sullo sfondo resta però il rischio di un voto finale a scrutinio segreto, visto lo scherzetto rifilato alla maggioranza dai franchi tiratori durante il primo tentativo di introdurre le preferenze.

Proprio per questo da giorni si fa spazio l’idea di blindare il testo con la fiducia. In questo modo si manderebbe un messaggio ancora più chiaro ai partiti del centrodestra. Se la riforma non fosse confermata si aprirebbe una crisi di governo. Non manca, però, chi fa notare che approvare una legge elettorale con la fiducia non è proprio il massimo. Tanto più con un’opposizione già sul piede di guerra e pronta a sfruttare ogni occasione per delegittimare gli avversari.

LEGGI TUTTE LE NEWS DI POLITICA