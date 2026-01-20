Editoriale

L’Ue apra gli occhi: l’unica regola di Trump è che non ci sono regole

di Adolfo Spezzaferro - 20 Gennaio 2026

Donald Trump ha svuotato i consessi internazionali uno dopo l’altro, dall’Onu alla Nato (ora tocca a Davos), trattandoli come orpelli di un ordine che non riconosce più (e forse sorpassato dagli eventi). La sua politica estera procede per atti unilaterali, annunci improvvisi e rapporti di forza espliciti.

Il risultato è sotto gli occhi di tutti: Washington agisce in totale autonomia e, almeno per ora, senza reali contrappesi. Né Mosca né Pechino sembrano intenzionate a sfidare apertamente questa postura, preferendo prendere tempo. In questo scenario, l’Unione europea è definitivamente marginalizzata. Priva di una voce unica e incapace di azioni che possano avere un peso reale, si rifugia nel richiamo alle regole. Ma l’appello al diritto internazionale (rispettato dai deboli e violato dai forti) alla luce dei fatti diventa esercizio sterile. Ancora più deleterio è rispondere alla minaccia dei dazi Usa con controdazi Ue.

Oggi gli States dettano il ritmo, gli altri inseguono. Continuare a fingere che l’ordine multilaterale funzioni come prima significa condannarsi all’irrilevanza: l’Ue apra gli occhi.