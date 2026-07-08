L’Ue: gli interessi degli Stati membri saranno sempre tutelati

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La dichiarazione di Bruxelles dopo le minacce di Trump alla Spagna

di Askanews - 8 Luglio 2026

Milano, 8 lug. (askanews) – L’UE garantirà “sempre” che gli interessi degli Stati membri siano “pienamente tutelati”, ha dichiarato un portavoce della Commissione europea, dopo che il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha minacciato di interrompere tutti gli scambi commerciali con la Spagna. “Ci aspettiamo che gli Stati Uniti rispettino gli impegni assunti in base a tale dichiarazione congiunta, così come noi abbiamo rispettato i nostri”, ha affermato Olof Gill, portavoce dell’UE per il commercio, riferendosi all’accordo commerciale firmato lo scorso anno tra Bruxelles e Washington.