Cronaca

Tenta di rubare la mitria di San Gennaro: fermato

In manette extracomunitario di 43 anni. L'allarme dei custodi del Duomo, la rabbia dei fedeli

di Paolo Diacono - 8 Luglio 2026

Tenta di rubare la mitria di San Gennaro. Clamoroso a Napoli, fermato un 43enne nel Duomo. La costernazione dei fedeli e della città di fronte al gesto dell’uomo che, adesso, deve rispondere del reato dell’ipotesi di reato di tentato furto aggravato. A finire arrestato è stato un uomo extracomunitario dopo la richiesta di intervento che era stata presentata dal personale addetto alla custodia dei paramenti sacri e dell’altare del tempio dedicato al Santo patrono del capoluogo campano.

Tenta di rubare la mitria di San Gennaro: fermato

I fatti si sono verificati questa mattina. Quando un uomo, uno straniero di 43 anni, è entrato nel Duomo di San Gennaro. Si è avvicinato all’altare e avrebbe provato a sottrarre, dal busto del Santo, il copricapo vescovile. Per poi tentare di darsi alla fuga. È stato però subito bloccato. Già, perché il personale del servizio di custodia del tempio, immediatamente, ha chiamato il 112. L’intervento immediato dei carabinieri allertati dalla Centrale operativa ha consentito di rintracciare in pochissimo tempo il ladro. Che si trovava ancora nelle immediate vicinanze del Duomo.

La rabbia dei fedeli

La mitria di San Gennaro è stata subito recuperata e “restituita” al Santo. Era dai tempi di Nino Manfredi e Totò (ricordate, il film Operazione San Gennaro?) che non si verificavano fatti simili. Certo, quella era finzione e, in fondo, una commedia. Questa, invece, è più prosaica cronaca di una criminalità di strada che non guarda in faccia a nessuno. Nemmeno alla fede, nemmeno a quanto resta di sacro. Ora il 43enne è stato fermato e trasferito in carcere. Risponde di tentato furto aggravato.

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