Sport

Zaniolo resta all’Udinese, firma oggi il triennale da 1,8 milioni

Zaniolo resta a Udine, trovato l'accordo con la società bianconera.

di Marzio Amoroso - 8 Luglio 2026

Il caso Zaniolo in casa Udinese si chiude con una fumata bianca. Dopo i malumori delle ultime settimane, il club friulano e il giocatore hanno trovato l’intesa definitiva sul nuovo contratto. L’Udinese aveva appena esercitato il riscatto dal Galatasaray, ma la trattativa per l’ingaggio non era stata semplice. Il fantasista classe 1999 chiedeva un adeguamento economico e maggiori garanzie tecniche. Ora le parti hanno raggiunto un accordo completo, con la firma ufficiale attesa nella giornata di oggi.

I dettagli del nuovo contratto

Zaniolo resterà in Serie A con la maglia dell’Udinese grazie a un triennale. L’intesa prevede un ingaggio da 1,8 milioni a stagione, bonus compresi. Si tratta di una cifra in linea con il ruolo centrale che il club intende affidargli nel progetto tecnico. Il nuovo contratto triennale sancisce la volontà reciproca di proseguire insieme. L’Udinese punta su Nicolò come giocatore chiave per le prossime stagioni. Il calciatore, dal canto suo, sceglie continuità e stabilità dopo anni professionalmente movimentati.

Malumori rientrati e futuro in bianconero

I malumori emersi nelle scorse settimane avevano alimentato dubbi sul futuro di Zaniolo. Si parlava di distanza sull’ingaggio e di possibili scenari alternativi. Con l’accordo raggiunto, queste tensioni risultano superate. Il giocatore resterà in bianconero e sarà al centro del progetto Udinese. La società friulana gli affida responsabilità importanti in campo e nello spogliatoio. L’obiettivo è costruire attorno a lui una squadra competitiva, capace di garantire risultati e valorizzare le sue qualità tecniche.

Stop alle voci di mercato su Zaniolo

L’intesa tra giocatore e Udinese chiude anche le voci di mercato. Nelle scorse settimane erano circolati interessamenti di club di vertice, come Milan e Juventus. Con la firma sul nuovo triennale, ogni ipotesi di trasferimento viene di fatto archiviata. Il fantasista resterà a Udine e si prepara a una stagione da protagonista. Per il club friulano è un segnale forte verso i tifosi. La conferma di un giocatore come Zaniolo rappresenta un tassello importante nella costruzione della nuova Udinese

TUTTE LE NEWS DI SPORT