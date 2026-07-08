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Sanità sotto attacco degli hacker: il borsino del mercato illegale

Un database italiano vale 150mila dollari. Un tempo, l'hacking era l'incursione di un pirata solitario. Oggi, la violazione delle strutture diventa una catena di montaggio del crimine ad altissimo rendimento

di Angelo Vitale - 8 Luglio 2026

Sanità sotto attacco hacker: non è più una questione di “se”, ma di quanto costi la nostra identità sanitaria sul mercato nero.

La sanità sotto l’assedio degli hacker

Un tempo, l’hacking l’incursione di un pirata solitario. Oggi, la violazione delle strutture sanitarie italiane una catena di montaggio del crimine ad altissimo rendimento.

I dati dell’Agenzia per la Cybersicurezza Nazionale e del Clusit parlano chiaro: nel 2025, attacchi in Italia cresciuti del 42%, con una matrice nel 99,1% dei casi puramente economica.

La nostra salute, la merce perfetta. L’analisi dei flussi finanziari nel sottobosco digitale rivela una gerarchia precisa del valore dei dati. Una carta di credito valida svenduta per appena 30 dollari, una singola cartella clinica vale tra i 300 e i 1.000 dollari.

Il motivo, semplice: una carta si blocca con una telefonata, una diagnosi o una storia clinica sono per sempre. Quello che gli esperti arrivano a definire un “ergastolo digitale” per la vittima.

Il mercato illegale dei dati

Il confronto internazionale dei prezzi, basato sulle ultime rilevazioni del 2026 di TrendAI, posiziona l’Italia in una fascia di valore “premium”. Un database medico italiano contenente i cosiddetti “fullz” – pacchetti d’identità completi di codici fiscali e storie cliniche – quotato 150mila dollari.

Per avere un termine di paragone, database simili russi scambiati per soli 1.000 dollari, archivi indiani da oltre 200 GB sul mercato illegale a 5.000 dollari. Solo il mercato turco supera queste cifre, con database ospedalieri completi venduti a 250mila dollari, segnale di una digitalizzazione massiva non supportata da difese adeguate.

I gruppi criminali come Black Basta, Cicada3301 e Rhysida hanno abbandonato la “fiocina” – l’attacco mirato al singolo ufficio – per ampliare una sorta di “pesca a strascico”.

La strategia vincente non è più colpire un solo ospedale, ma i fornitori di software o le piattaforme regionali che gestiscono migliaia di cartelle cliniche contemporaneamente.

È il meccanismo del moltiplicatore: bucando una singola “porta” d’accesso — spesso attraverso tecniche di inganno verso i dipendenti con il phishing o sfruttando software mai aggiornati — i criminali esfiltrano volumi immensi di file. Documentati, i casi in cui, con un solo colpo, sono stati sottratti oltre 1,5 terabyte di dati, pari a circa due milioni di file personali che finiscono istantaneamente in vendita.

Lombardia, epicentro dello scontro

Il territorio milanese e lombardo, cuore della digitalizzazione italiana, è diventato l’epicentro di questo scontro. Il caso Synlab è l’esempio più eclatante di questa nuova aggressività.

Il gruppo Black Basta arrivò a paralizzare i laboratori per giorni, pubblicando poi online 1,5 TB di referti, diagnosi e documenti d’identità dopo il rifiuto dell’azienda di pagare il riscatto.

Nell’attacco all’Asst Rhodense, il collettivo Cicada3301 ha dimostrato la letalità di queste ampie azioni, esfiltrando 1 TB di dati sensibili. Un blocco tale da costringere il portale web dell’azienda a rimanere in modalità provvisoria per oltre 70 giorni.

All’Asst Fatebenefratelli-Sacco, anche quando l’attacco non portò al blocco totale, le falle lasciarono tracce pesanti. La struttura è stata recentemente sanzionata dal Garante Privacy per la presenza di software obsoleti e sistemi di allerta inadeguati che hanno facilitato l’incursione hacker.

Cosa fa il Garante?

Il Garante per la Protezione dei Dati Personali, nella sua relazione annuale, ha alzato il livello di allerta, segnalando criticità persistenti sulla gestione dei dossier sanitari e dei fascicoli elettronici. Non si tratta solo di multe — che per il settore pubblico e privato stanno crescendo vertiginosamente in termini di importo medio — ma di una necessità di governo dei dati.

La speranza risiede nell’applicazione della Direttiva NIS2, che impone finalmente obblighi di notifica e standard di sicurezza stringenti per ospedali e laboratori, considerandoli “soggetti essenziali” per la sicurezza nazionale. perché ormai la difesa della salute non passa più solo dalle sale operatorie, ma dalla capacità di proteggere i bit che valgono ormai oro colato nel mercato nero globale.