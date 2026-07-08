Nato, Meloni ritarda alla cena di Erdogan. Il colloquio con Zelensky

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La presidente del consiglio: con Trump "rapporti cordiali"

di Askanews - 8 Luglio 2026

Ankara, 8 lug. (askanews) – La presidente del Consiglio Giorgia Meloni è arrivata alla cena offerta per i leader del vertice Nato, qualche minuto dopo l’ingresso al palazzo presidenziale di Ankara del padrone di casa Recep Tayyip Erdogan, del presidente americano Donald Trump e degli altri ospiti. Un ritardo che in molti hanno ritenuto “non casuale”.

Meloni ha tuttavia condiviso il tavolo proprio con i due leader, oltre che con il segretario dell’Alleanza Mark Rutte, il cancelliere tedesco Friedrich Merz, il presidente francese Emmanuel Macron e quello britannico (dimissionario) Keir Starmer. Dopo il meme in cui Trump evocava un ordine di restrizione nei confronti della premier italiana, l’ordine di scuderia è stato quello di non commentare. Lasciando la cena Meloni ha detto ai cronisti: Come è andata con Trump? “Rapporti cordiali”.

All’indomani, a margine del vertice, Meloni ha incontrato il presidente ucraino Volodymyr Zelensky. Tailleur verde, baci e abbracci con il leader di Kiev, nel corso del colloquio, è stato ribadito il fermo impegno dell’Italia al fianco dell’Ucraina e a favore di un percorso che conduca a una pace giusta e duratura, oltre alla prosecuzione dell’assistenza italiana alla popolazione ucraina.