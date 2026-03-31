Sport

Lukaku assente, il Napoli lo metterà fuori rosa?

Sembra essersi spezzato definitivamente il feeling con il calciatore emblema della grinta dello spogliatoio partenopeo

di Dave Hill Cirio - 31 Marzo 2026

Nella sede di allenamento di Castel Volturno un vero e proprio caso interno in casa Napoli dopo che l’attaccante Romelu Lukaku non si è presentato alla ripresa degli allenamenti fissata dal club.

Ripresa allenamenti in casa Napoli, Lukaku non c’è

La società azzurra, partita con allenamenti alle 11:30 sotto la guida di Antonio Conte, aveva formalmente convocato il giocatore per il ritorno in gruppo dopo la pausa per gli impegni delle nazionali. Il 32enne belga è rimasto in Belgio, dove negli ultimi giorni stava proseguendo la sua riabilitazione post‑infortunio.

Lukaku avrebbe deciso di lavorare con il proprio staff medico in patria per completare il recupero fisico ritenuto necessario dopo una stagione segnata da acciacchi e prestazioni discontinue. Il proposito dichiarato: cercare di tornare al massimo della forma in vista della fase cruciale della stagione.

La nota del Napoli

La mancata presentazione ha provocato la reazione immediata della società, che tramite un comunicato ufficiale ha confermato di aver preso atto dell’assenza del calciatore e di “riservarsi di valutare l’adozione degli opportuni provvedimenti disciplinari, così come la prosecuzione dell’attività del calciatore nel gruppo squadra a tempo indeterminato”.

La linea del club, netta. Senza motivazioni valide e senza accordi preventivi sulla gestione del percorso di recupero, l’assenza non verrà tollerata, con possibili misure che vanno da sanzioni economiche. Fino all’esclusione dalla rosa o alla sospensione dall’attività con il gruppo per il resto della stagione.

Cosa dice il calciatore

Dal canto suo, Lukaku ha provato a chiarire la sua posizione tramite un messaggio sui social. E ha sottolineato che la scelta di restare in Belgio nasce da motivazioni legate a un problema fisico recente e alla volontà di rientrare contro «una stagione pesante tra infortuni e difficoltà personali».

Ha spiegato che non ha mai voluto “voltare le spalle” al Napoli e che il suo obiettivo resta quello di aiutare la squadra una volta pienamente recuperato.

La situazione resta in evoluzione, con il club e l’entourage del giocatore — guidato dal suo agente — che mantengono contatti costanti per evitare una rottura definitiva, mentre la possibilità concreta che Lukaku venga temporaneamente fuori rosa resta sul tavolo in vista delle prossime settimane.