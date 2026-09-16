Cultura & Spettacolo

Südtirol Filarmonica porta Mahler e Rota a Milano

di Priscilla Rucco - 16 Settembre 2026

Una formazione particolare, composta da musicisti altoatesini impegnati sui maggiori palcoscenici internazionali, si ritrova una volta l’anno per suonare insieme.

Il prossimo 26 ottobre

Südtirol Filarmonica arriva in Italia, all’Auditorium di Milano, dopo le tappe di Monaco di Baviera e Vienna, per il terzo appuntamento di “Südtirol Filarmonica meets friends”.

Al centro del concerto, diretto da Michael Pichler, ci saranno Gustav Mahler e Nino Rota, avvicinati dalla capacità di mescolare rigore, fantasia, suggestioni popolari e teatralità.

Il programma comprende il “Concerto per trombone e orchestra” di Rota, affidato al solista bolzanino Peter Steiner, e la “Sinfonia n. 1” di Mahler, eseguita dagli 86 componenti dell’orchestra. Un accostamento che trova a Milano una cornice particolarmente significativa, dato che Rota nacque e si formò nel capoluogo lombardo, mentre l’Auditorium milanese sorge proprio in largo Gustav Mahler.

Fondata nel 2019, Südtirol Filarmonica riunisce in totale 381 musicisti originari dell’Alto Adige, molti dei quali lavorano in orchestre prestigiose dalla Filarmonica di Vienna alla New York Philharmonic.

Il progetto porta così fuori dai confini regionali una realtà musicale cresciuta nel carattere plurilingue altoatesino.

Dopo Milano, il viaggio proseguirà nel 2027 con una nuova tappa a Zurigo.

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