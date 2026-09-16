Cultura & Spettacolo

Rai Cultura apre la stagione: grandi storie, misteri italiani e nuovi protagonisti

di Andrea Iannuzzi - 16 Settembre 2026

È partita la nuova stagione di Rai Cultura, con un’offerta che attraversa storia, cultura, misteri, attualità e identità italiana, affidandosi a volti e linguaggi diversi. L’inizio con “Le cose che non sai”, il 10 settembre scorso, ogni giovedì alle 21.20 su Rai3. Eleonora Daniele accompagna il pubblico alla scoperta di storie familiari di personaggi celebri e persone comuni, tra documenti, fotografie, lettere, testimonianze e ricerche sul campo. Ogni vicenda personale diventa così un tassello della grande storia del nostro Paese.

Dal 19 settembre, ogni sabato alle 21.30 su Rai3, torna “Blu Notte. Misteri dimenticati”. Carlo Lucarelli riporta al centro della scena grandi misteri irrisolti della cronaca nera italiana e casi formalmente risolti, ma ancora avvolti da dubbi e ambiguità. Interviste, materiali di repertorio e confronti con esperti accompagneranno le nuove ricostruzioni, mantenendo il ritmo e l’intensità narrativa che hanno reso il programma un punto di riferimento per il true crime italiano.

Il 25 settembre alle 23.30 su Rai3 debutta “Radix”, con Edoardo Sylos Labini, un viaggio nelle province italiane alla ricerca di personaggi, invenzioni, talenti e storie che hanno contribuito a costruire l’identità del nostro Paese. Un racconto delle tante eccellenze nate nei territori e capaci di lasciare un segno oltre i confini locali e nazionali.

Dal 28 settembre, dal lunedì al venerdì alle 20.15 su Rai3, Piero Chiambretti sarà al timone di “Fin che la barca va”. A bordo di una barca sul Tevere, al calar della sera, ospiterà protagonisti del giornalismo, della cultura, della politica, dello spettacolo e del costume, affrontando temi e interrogativi sul presente e sul futuro. Un confronto sul mondo in cui viviamo, nella consapevolezza che siamo tutti sulla stessa barca. «Fin che la barca va lasciala andare», cantava Orietta Berti. «Ma devi remare», conclude Chiambretti.

A chiudere il percorso, domenica 27 settembre alle 21.30 su Rai1, “Lo spettacolo della conoscenza”, una serata speciale con Alberto Angela dal Colosseo.

Il grande anfiteatro romano si trasformerà in un palcoscenico per una serata dedicata alla storia e alla cultura. Al centro dell’arena, accompagnato dalle note di un’orchestra, Angela rievocherà personaggi e vicende che hanno contribuito a rendere grande la nostra civiltà.

Un pubblico selezionato potrà così rivivere i fasti di uno dei monumenti più celebri del mondo, nel cuore di una delle aree archeologiche più ricche di storia del pianeta. Una nuova stagione nel segno della conoscenza, del racconto e della scoperta.

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