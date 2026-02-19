Esteri

Macron rimprovera Meloni: “Non commenti gli affari francesi”

La premier aveva stigmatizzato la violenza politica in un post su X dedicato al pestaggio mortale dei giorni scorsi

di Angelo Vitale - 19 Febbraio 2026

Il post su X della presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, su Quentin Deranque, il giovane attivista nazionalista aggredito e ucciso a Lione

Il presidente francese Emmanuel Macron rimprovera pubblicamente la premier Giorgia Meloni chiedendole di non “commentare gli affari interni della Francia”. La reazione, dopo che Meloni aveva stigmatizzato su X la morte violenta dell’attivista francese Quentin Deranque.

Macron, in visita in India, ha invitato la premier italiana a “restare a casa sua” e a non intervenire su vicende giudiziarie in altri Paesi. La questione riaccende gli attriti diplomatici tra Roma e Parigi.

Meloni aveva definito l’uccisione del giovane una “ferita per l’Europa”, rilevando la violenza ideologica dell’episodio. Il rimprovero di Macron, nella percezione di un’ingerenza, solo per il contenuto del post.

Cosa è accaduto e perché è scoppiata la polemica

La controversia nasce dalle parole della premier Meloni sulla morte di Quentin Deranque, un giovane attivista nazionalista francese di poco più di vent’anni pestato a morte a Lione da un gruppo di persone legate alla sinistra radicale in disordini politici.

Meloni aveva pubblicato su X un messaggio in cui definiva l’omicidio come una “ferita per l’intera Europa” e un sintomo di un clima di odio ideologico crescente in più Paesi.

Le parole di Macron, il riferimento alle “pecore”

Macron ha usato parole nette e anche simboliche: “Che ognuno resti a casa sua e le pecore saranno ben custodite”. Quasi a dire che ognuno deve badare ai propri affari interni.

Ha anche aggiunto di essere “sorpreso” che nazionalisti che non vogliono essere disturbati nella propria politica siano i primi a esprimersi su vicende estere.

In ogni caso, dichiarazioni che servono a Macron per alleggerire l’alta tensione interna per quanto accaduto nel suo Paese.

Le reazioni e le possibili conseguenze diplomatiche

Al momento non risultano dichiarazioni ufficiali di risposta da parte di Meloni o del governo italiano. La premier aveva comunque sottolineato l’importanza di condannare la violenza politica ovunque si verifichi.

Intanto, l’episodio riporta in evidenza non nuove tensioni politiche e di stile comunicativo tra Roma e Parigi.

Già in passato i rapporti tra Meloni e Macron avevano conosciuto alti e bassi, con dissensi su politica europea, difesa e immigrazione, sebbene i due leader abbiano talvolta cercato di “resettarli” nei rapporti diplomatici e all’atto di successivi incontri personali.

Il contesto più ampio nei rapporti Italia-Francia

Le frizioni tra i due governi non sono un fenomeno isolato. In passato Meloni e Macron si erano confrontati su vari dossier, dalla politica europea sull’Ucraina alle questioni sociali, dimostrando un rapporto spesso pragmatico ma non privo di divergenze.

L’episodio odierno, probabilmente accentuato dalla visibilità internazionale delle dichiarazioni e dalla presenza di Macron all’estero, in un momento in cui Parigi vuole gestire con cautela la propria immagine estera.

La vicenda potrebbe spingere a un chiarimento bilaterale nei prossimi giorni, soprattutto per evitare malintesi in seno all’Unione Europea.