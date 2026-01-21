Storie

Perché Macron indossa gli occhiali da sole?

di Francesca Petrosillo - 21 Gennaio 2026

Durante il World Economic Forum di Davos 2026 Emmanuel Macron ha attirato l’attenzione non solo per i suoi interventi politici, ma anche per un dettaglio visivo decisamente insolito: occhiali da sole specchiati indossati anche al chiuso, in contesti ufficiali. Un elemento che ha immediatamente acceso il dibattito sui social e nei media, trasformandosi in meme e ironie sullo “stile” del presidente francese.

In realtà, dietro quelle lenti scure non c’è alcuna scelta di immagine o strategia comunicativa, ma una motivazione legata alla salute.

Il motivo medico: cos’è l’emorragia sottocongiuntivale di Macron

La spiegazione ufficiale arriva direttamente dall’Eliseo e dallo stesso Macron: il presidente soffre di una lieve emorragia sottocongiuntivale all’occhio destro. Si tratta della rottura di un piccolo vaso sanguigno che provoca un arrossamento evidente, ma non è dolorosa né pericolosa e non comporta conseguenze sulla vista.

Macron ha scelto di affrontare la situazione con ironia, definendo il problema “antiestetico ma totalmente innocuo” e scherzando sul riferimento a Eye of the Tiger, simbolo di determinazione. Le prime apparizioni con gli occhiali risalgono al 15 gennaio, durante il discorso di inizio anno alle Forze Armate francesi presso la base militare di Istres, quando l’arrossamento dell’occhio era chiaramente visibile.

Occhiali da sole e politica: quando l’immagine fa notizia

Nonostante la causa medica, l’accessorio non è passato inosservato. Gli occhiali modello aviator con lenti specchiatehanno rotto la tradizionale formalità degli eventi istituzionali, soprattutto in un contesto come Davos, dove ogni dettaglio viene osservato e interpretato.

C’è chi ha parlato di “look Top Gun”, chi ha sottolineato il contrasto tra la serietà dei temi trattati e l’immagine informale, e chi ha semplicemente alimentato l’ondata di meme. Ancora una volta, l’episodio dimostra come la comunicazione visiva dei leader politici sia ormai parte integrante della narrazione pubblica, capace di catalizzare l’attenzione mediatica tanto quanto le dichiarazioni ufficiali.

Nel caso di Macron, un semplice paio di occhiali da sole – nati da una necessità medica – è diventato un simbolo involontario del delicato equilibrio tra politica, immagine e cultura pop.