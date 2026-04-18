Madonna al Coachella sul palco di Sabrina Carpenter

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Primo assaggio dell’album "Confessioni II"

di Askanews - 18 Aprile 2026

Coachella, 18 apr. (askanews) – Madonna a distanza di pochi giorni dall’annuncio ufficiale,offre il primo assaggio di “Confessions II”, sequel diretto di “Confessions On A Dance Floor”, previsto per il 3 luglio.

Il brano apripista, “I Feel So Free”, prodotto da Madonna e Stuart Price, ha iniziato a circolare in modo informale come una diffusione spontanea ed e’ stato pubblicato negli store ufficiali .

Madonna ha fatto la sua prima apparizione ieri sera al Coachella sul palco di Sabrina Carpenter a 20 anni dalla sua esibizione sulla stesso palco esibendosi in Vogue e Like e a Prayer.