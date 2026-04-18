Economia

Meloni a Federalberghi: “Incertezza è la nostra normalità”

Il punto sul turismo, la stoccata sugli affitti brevi. Ecco l'intervento della premier

di Cristiana Flaminio - 18 Aprile 2026

Per Giorgia Meloni l’instabilità sta diventando “la nostra normalità”: l’intervento della premier all’assemblea di Federalberghi. Per fare il punto della situazione sulle questioni estere, che inevitabilmente hanno implicazioni sull’economia nazionale e su un comparto che, più degli altri, può risentire fin da subito dell’incertezza. Ossia il turismo. “Non siamo stati fortunati in questa stagione con la situazione geopolitica, con l’instabilità che sta piano piano diventando la nostra normalità, con un quadro che cambia ogni minuto”, ha sentenziato la premier.

Meloni a Federalberghi: “Il quadro cambia di continuo”

Trarre ora una linea e pensare di poter fare un punto, per quanto provvisorio, è una pia illusione. Meloni lo ribadisce all’assemblea di Federalberghi. “il quadro cambia continuamente e noi siamo al lavoro ogni minuto sulla stabilizzazione di quadranti che ormai si sono moltiplicati. Non siamo stati fortunati in questa stagione con la situazione geopolitica”. La realtà però è questa e va affrontata. C’è una stagione e un pezzo (importante) della nostra economia che attende di conoscere gli scenari della prossima estate. Le imprese, quelle turistiche e non solo, continuano a lavorare mentre tutto attorno accade di tutto.

“Su affitti brevi siamo rimasti soli”

La premier è poi tornata su una questione che ha tenuto banco nei nei mesi scorsi. Quando, come racconta Meloni a Federalberghi, fu avanzata una proposta in materia di affitti brevi. “Noi stiamo avendo un problema che riguarda la contrazione delle case disponibili per gli affitti delle famiglie e l’aumento dei prezzi che ne deriva per gli affitti delle famiglie in difficoltà. Un problema che pensavamo si potesse affrontare anche con un’iniziativa di questo tipo”. Ma, ha detto la presidente del consiglio, “c’è stata una levata di scudi abbastanza generalizzata. Ci siamo trovati un po’ in solitudine a cercare di dare questo tipo di risposta”. Uno strattone a (parte) della sua maggioranza?

Il benvenuto a Mazzi

Meloni ha poi voluto dare il suo “in bocca al lupo” al neo ministro al Turismo Gianmarco Mazzi. “In questa assemblea voglio confessare al ministro Mazzi che io ho un po’ sofferto a dover mollare la delega. Sono stata probabilmente il ministro del turismo meno longevo della storia d’Italia, però l’incarico non mi dispiaceva affatto”, ha scherzato Meloni coi delegati Federalberghi. “Io penso che occuparsi di turismo in Italia sia una delle cose più belle e più stimolanti che si possano fare, perché il turismo è un pezzo di noi”.

A che punto è il turismo

L’analisi di Giorgia Meloni all’assemblea di Federalberghi sullo stato di salute del turismo italiano. “Il turismo italiano è tornato forte, solido e in salute. Ci è riuscito grazie al dinamismo, all’intraprendenza degli operatori che non hanno smesso di rimboccarsi le maniche, che non si sono accontentati, che non si accontentano e che continuano a voler alzare l’asticella della qualità che va garantita”. E ancora: “L’Italia continua a scalare la classifica globale dei paesi più visitati, è diventata la seconda nazione europea per presenze turistiche superando per la prima volta nella storia la Francia, avvicinandosi ai numeri della Spagna”.

Effetto positivo per tutta l’economia

Meloni ha poi continuato: “Il nostro sistema turistico ha rafforzato non solo la propria capacità di attrarre domanda estera, ma anche quella di trattenerla per più giorni. Abbiamo il primato in Europa nella permanenza, con una media pari a circa 3,6 notti, meglio della Spagna, meglio della Francia, meglio della Germania”. E ancora: “Questo – ha osservato – si traduce in benefici concreti per l’intero sistema economico italiano, grazie a un attivo record nella bilancia dei pagamenti turistica, che, in aumento nel 2024, è quasi il 5% della spesa internazionale rispetto all’anno precedente”.