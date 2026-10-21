Attualità

Gwyneth Paltrow “giustiziera” in arrivo su Netflix

La prima volta da protagonista in una insolita produzione tv, mentre il colosso dello streaming cambia marcia

di Daniel Walker - 21 Ottobre 2026

Netflix ordina due stagioni di “The Apology” con Gwyneth Paltrow: la sua prima volta da protagonista in una produzione tv.

Paltrow giustiziera

Gwyneth Paltrow interpreterà il suo primo ruolo principale in una serie televisiva con The Apology. Netflix ha ordinato direttamente due stagioni dell’opera.

Al centro della trama c’è Evelyn Amspoker (interpretata da Paltrow), una donna il cui figlio è stato ucciso diciotto anni prima in un caso rimasto irrisolto. La vicenda ha una svolta quando uno sconosciuto si presenta e confessa il delitto.

Appresa la possibilità che il responsabile possa beneficiare di una pena ridotta, la protagonista e il marito Caleb decidono di agire.

Le curiosità

La serie è scritta da Joe Murtagh (The Woman in the Wall), che ricopre anche il ruolo di showrunner. La regia è affidata a Thomas Vinterberg (Un altro giro), al suo debutto in una produzione televisiva negli Stati Uniti. Gwyneth Paltrow figura anche tra i produttori esecutivi.

Il cambio di passo dentro Netflix

L’acquisizione delle due stagioni da parte di Netflix è avvenuta contestualmente a una fase di riorganizzazione interna della società.

La vendita di questo show è legata a una vera e propria tempesta nei piani alti del colosso dello streaming. La divisione dei contenuti di Netflix sta vivendo una profonda riorganizzazione dei vertici, con l’arrivo di Peter Rice a sostituire la storica manager Bela Bajaria.

La curiosità diffusa da Deadline è che l’acquisizione delle due stagioni di The Apology è stata interamente gestita e blindata da Jinny Howe (capo delle serie scripted). Ciò, prima che questi ribaltoni si concretizzassero: Rice non ha avuto alcun ruolo nella decisione.