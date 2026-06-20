Cronaca

Incendio in un resort da sogno a Santo Domingo, muore turista italiana

Paura e caos nel resort di Bayahibe, evacuati centinaia di turisti, una donna italiana perde la vita.

di Gianluca Pascutti - 20 Giugno 2026

A Santo Domingo un resort da cartolina si è trasformato in un incubo. Un violento incendio è divampato al Bravo Viva Dominicus Beach, nella zona di Bayahibe, nella Repubblica Dominicana. Le fiamme hanno interessato alcune strutture dell’area turistica e hanno generato una densa nube di fumo visibile da grande distanza. Nel resort soggiornavano centinaia di turisti di diverse nazionalità, tra cui molti italiani. Le squadre di emergenza locali sono intervenute in tempi rapidi. Il personale dell’hotel ha avviato subito le procedure di evacuazione. Gli ospiti sono stati fatti uscire dalle camere e accompagnati verso le aree considerate più sicure, in particolare la spiaggia e i punti di raccolta esterni.

Morte di una turista italiana

Durante queste fasi concitate, una turista italiana ha perso la vita. Si tratta di una donna di 46 anni, in vacanza nel resort insieme ad altri connazionali. Secondo le ricostruzioni ufficiali, la donna si trovava in spiaggia quando è stata investita dal fumo sprigionato dall’incendio. Ha accusato una grave crisi respiratoria dovuta all’inalazione dei gas tossici. I soccorsi sono scattati subito. La turista è stata trasportata in struttura sanitaria, ma le sue condizioni sono apparse subito critiche. Nonostante i tentativi dei medici, la donna è deceduta poco dopo. La notizia della morte ha scosso l’intero gruppo di italiani presenti nel complesso.

Italiani evacuati e rientri organizzati

Nel resort di Santo Domingo erano presenti quasi trecento italiani. Tutti sono stati evacuati e radunati in aree sicure. Le autorità locali hanno monitorato la situazione per escludere ulteriori rischi. Le verifiche hanno riguardato anche eventuali feriti o intossicati tra i connazionali, oltre alla vittima già accertata. I tour operator hanno avviato i piani di rientro. Sono stati organizzati voli per riportare in Italia i turisti che alloggiavano nel Bravo Viva Dominicus Beach. Il personale di assistenza ha supportato i viaggiatori nelle procedure di ripartenza e nella gestione dei bagagli lasciati in fretta durante l’evacuazione.

Indagini sulle cause dell’incendio

Le autorità di Santo Domingo hanno aperto un’indagine per chiarire l’origine dell’incendio. I tecnici stanno analizzando le strutture coinvolte e gli impianti dell’area interessata. L’obiettivo è capire se il rogo sia partito da un guasto tecnico, da un corto circuito o da altre cause. Gli inquirenti valuteranno anche il rispetto delle norme di sicurezza all’interno del resort. Verranno esaminate le procedure di evacuazione, i sistemi antincendio e i tempi di intervento. I risultati delle indagini saranno decisivi per eventuali responsabilità e per evitare episodi simili in futuro.

Paura e testimonianze dei turisti

Molti ospiti hanno raccontato momenti di forte paura. Alcuni hanno visto il fumo avvicinarsi rapidamente alle zone comuni. Altri hanno lasciato le camere in pochi minuti, portando con sé solo i documenti e pochi effetti personali. Una vacanza da sogno trasformata in pochi minuti in un incubo, ora resta il dolore per la morte della turista italiana e lo shock per chi ha vissuto quelle ore drammatiche.