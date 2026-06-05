Cronaca

Marco Poggi rompe il silenzio dopo 19 anni: “Hanno rovinato l’immagine di Chiara”

di Lino Sasso - 5 Giugno 2026

Diciannove anni di silenzio, poi la decisione di parlare pubblicamente. Marco Poggi ha rilasciato la sua prima intervista televisiva alla trasmissione Quarto Grado su Rete 4, condotta da Gianluigi Nuzzi. La versione integrale dell’intervista sarà trasmessa questa sera, ma un’anticipazione è già andata in onda ieri, offrendo uno spaccato del dolore e della sofferenza vissuti dalla famiglia Poggi negli ultimi anni. Soprattutto dopo la riapertura dell’attenzione mediatica sul caso e l’avvio di nuove indagini. Nel passaggio mostrato ai telespettatori, Marco Poggi si è soffermato innanzitutto sul ricordo della sorella e sul modo in cui, a suo giudizio, la sua figura sarebbe stata raccontata nel dibattito pubblico. “Quello che mi dispiace di più è che hanno rovinato l’immagine di Chiara”, ha dichiarato.

Il dolore della famiglia Poggi

Parole che riflettono l’amarezza per una vicenda che continua a occupare le cronache giudiziarie e televisive a quasi vent’anni dall’omicidio che sconvolse l’Italia. Nel corso dell’intervista, Marco Poggi ha parlato anche dell’impatto che la riapertura del caso ha avuto sui suoi familiari. “Ci siamo tornati dentro, forse più di prima. Spero che prima o poi abbiamo la possibilità di voltare pagina”, ha affermato. Un passaggio che evidenzia come le nuove piste investigative e il continuo interesse mediatico abbiano riportato la famiglia a confrontarsi con un dolore mai completamente superato. Il fratello di Chiara ha poi affrontato un tema particolarmente delicato: le ipotesi e le speculazioni che nel tempo hanno coinvolto anche lui. “Si è iniziato a parlare anche di me, a fare ipotesi. Sai che non puoi farci niente, però…”, ha raccontato.

Nell’intervista di Marco Poggi anche il suo rapporto con Andrea Sempio

Quindi lo sfogo più diretto: “Si è giocato per un anno sulla morte e sulla vita di mia sorella. Essere accusato di essere coinvolto mi ha fatto male. Chi indagava poteva smorzare alcune piste”. Nell’intervista integrale Marco Poggi, secondo quanto annunciato da Gianluigi Nuzzi, parlerà acnhe del suo rapporto con Andrea Sempio, amico di lunga data della famiglia e attualmente indagato nella nuova inchiesta sul delitto di Garlasco. Secondo quanto emerso finora, la famiglia Poggi continuerebbe a ritenere Sempio estraneo all’omicidio di Chiara. Un convincimento che Marco Poggi dovrebbe ribadire nel corso dell’intervista completa.