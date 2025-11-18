Sport

Mario Cipollini ricoverato in ospedale, che cosa è successo

L'ex ciclista rassicura tutti: "Sono sereno e tranquillo"

di Pietro Pertosa - 18 Novembre 2025

Mario Cipollini è ricoverato in ospedale. L’ex ciclista lo ha annunciato in una diretta pubblicata su Instagram. Alla base del ricovero ci sarebbero problemi di natura cardiaca. Il corridore, 58 anni, si trova adesso all’ospedale di Ancona. Il suo messaggio è stato accolto con decine di testimonianze di affetto e di vicinanza da parte degli sportivi e dei fan, di ieri e di oggi. Che Cipollini, pubblicando un video, ha voluto rassicurare sulle sue condizioni di salute.

Mario Cipollini in ospedale, ecco perché

È stato proprio l’ex corridore a spiegare le ragioni del suo ricovero ad Ancona: “Purtroppo ho un po’ di problemi, il mio cuore continua a fare un po’ le bizze”. Quindi ha raccontato: “L’anno scorso avevo fatto una operazione in cui mi avevano inserito un loop. Qui ho un piccolo registratore con il quale tramite telefono cellulare e un’applicazione qua ad Ancona monitorano tutta la mia situazione cardiaca, di frequenza”. I risultati del monitoraggio però hanno indotto i medici a richiamare il ciclista: “Questo registratore ha detto che qualcosa purtroppo non ha funzionato bene in questo periodo, per cui giustamente mi hanno richiamato all’ordine e detto: ’Mario, dobbiamo purtroppo fare di nuovo lo studio’”.

“Sono sereno e tranquillo”

Dall’ospedale, Mario Cipollini ha rassicurato i suoi ammiratori e gli sportivi italiani: “Fare lo studio significa che entrano dall’inguine e vanno a cercare con delle sonde di ri-stimolare alcune situazioni per rendersi conto se si scatena qualcosa di dannoso, e devono in qualche modo cercare di intervenire per risolvere il problema”. E ancora: “Nel mio caso – prosegue – si parla anche ipoteticamente di un defibrillatore sottocutaneo ma spero assolutamente che non sia il mio caso. Sono nelle mani di persone estremamente preparate, di persone di cui ho grandissima fiducia e credo che il centro qua ad Ancona sia all’altezza della situazione”. Quindi ha concluso: “Sono sereno e tranquillo”.