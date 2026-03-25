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Masaf, Icqrf e Alibaba rinnovano l’accordo per la tutela delle indicazioni geografiche

di Italpress - 25 Marzo 2026

ROMA (ITALPRESS) – Il ministero dell’Agricoltura, della Sovranità alimentare e delle Foreste e l’Icqrf (il Dipartimento dell’Ispettorato Centrale della tutela della Qualità e della Repressione Frodi dei prodotti agroalimentari) hanno rinnovato per la quarta volta l’accordo con Alibaba per tutelare e promuovere le eccellenze agroalimentari del nostro Paese sulle piattaforme del Gruppo.

Prosegue così l’accordo “con una delle piattaforme mondiali più importanti di vendita e-commerce”, ha spiegato il ministro, che prevede “un ampliamento delle nostre indicazioni geografiche protette”, con una platea che passa da oltre 40, dell’ultimo rinnovo, a quasi 900, ossia alla totalità delle Indicazioni Geografiche italiane, per un valore alla produzione di 20,8 miliardi.

Cioè “tutte quelle che, pur avendo un elemento qualitativo molto rilevante sull’e-commerce, hanno bisogno di qualcuno che le distingua e che permetta alle persone che acquistano e consumano di distinguerle dai prodotti imitativi che a volte, invece, aggrediscono la nostra produzione con il cosiddetto Italian Sounding”, ha detto Lollobrigida.

Il ministro ha sottoscritto il rinnovo insieme a Matthew Bassiur, vice presidente e Head of Global IP enforcement del Gruppo Alibaba. Alibaba e Icqrf si impegnano a incrementare lo scambio di informazioni e a favorire un’attività di educazione rivolta agli operatori, affinché il ruolo chiave delle Indicazioni Geografiche come strumento di distinzione ed eccellenza sia riconosciuto da ogni attore che intenda vendere online.

“Questo risultato dimostra come due legittimi interessi, quello del nostro ministero di proteggere il sistema di qualità italiano e quello di una piattaforma di queste dimensioni mondiali, si possano incontrare e condividere un percorso. Noi abbiamo l’interesse alla difesa delle imprese, loro della riconoscibilità e dell’autenticità dei prodotti che vendono. Questi due elementi danno un valore economico di comune vantaggio”, ha sottolineato Lollobrigida.

“Siamo orgogliosi del rinnovo della nostra proficua collaborazione con il Masaf e con l’Icqrf, uno dei migliori esempi di partenariato pubblico-privato. Su AliExpress e Alibaba.com tuteliamo milioni di consumatori in oltre 200 Paesi, supportando al contempo migliaia di piccoli produttori italiani nella tutela dei loro prodotti. Questa partnership dimostra un impegno condiviso nel salvaguardare l’eccellenza italiana e il Made in Italy, uno dei brand più riconosciuti e ricercati al mondo”, ha detto Bassiur.

“È un rapporto duraturo, con una estensione da 44 a quasi 900 indicazioni geografiche. Questo a conferma che la collaborazione è rafforzata”, ha aggiunto. Per Felice Assenza, capo Dipartimento Icqrf, “questo rinnovo sugella un’ottima collaborazione con Alibaba e esprimiamo soddisfazione per il rafforzamento dell’attività, che ha portato ad incrementare il numero delle Indicazioni Geografiche tutelate fino alla totalità di quelle italiane”.

-Foto xl5/Italpress-

(ITALPRESS).