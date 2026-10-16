SOCIAL DUNQUE SONO – Massimiliano Romeo: “La politica deve ascoltare, non inseguire gli umori del web”
di LORENZO CASTELLUCCIO
Il senatore Massimiliano Romeo, capogruppo della Lega al Senato e segretario regionale della Lega in Lombardia, racconta il suo rapporto con i social network, tra comunicazione politica, algoritmi e libertà di espressione.
Qual è il social network che preferisce utilizzare e perché?
«Li utilizzo tutti, ma se devo sceglierne uno direi Instagram, per l’immediatezza e la facilità con cui permette di interagire con le persone».
Che tipo di contenuti guarda più spesso sui social?
«Principalmente contenuti di natura politica e di attualità».
Quante ore al giorno guarda i social?
La prima cosa che fa al mattino quando prende lo smartphone è controllare le chiamate, i messaggi su WhatsApp o guardare i social?
Riuscirebbe a stare un’intera giornata senza vedere i social? Lo ha mai fatto?
È favorevole o contrario ai filtri per foto e video sui social? Lei li usa?
Quando arrivano critiche oppure commenti negativi online, come reagisce di solito?
Un account che tutti dovrebbero seguire?
Un account che lei non seguirà mai?
Se i social sparissero domani mattina, che cosa le mancherebbe davvero?
Oggi i social permettono ai politici di parlare direttamente ai cittadini. Questo ha reso la politica più vicina alle persone oppure ha ridotto gli spazi di confronto critico?
Gli algoritmi dei social decidono sempre più spesso quali contenuti ottengono visibilità. C’è il rischio che una parte del dibattito democratico venga condizionata dalle piattaforme private?
I social stanno cambiando il modo di fare politica e di costruire consenso?
I social vengono spesso utilizzati per fare propaganda. Come possono diventare uno strumento di ascolto e dialogo?
Qual è l’emoji che utilizza di più?
Che idea si è fatto dei cosiddetti “leoni da tastiera”?
Il politico più bravo sui social?
Chi vincerebbe le elezioni senza social?
Quando un follower può diventare un elettore?
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