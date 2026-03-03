Italpress Top News

Mattarella “La guerra è tornata a spargere sangue anche non lontano da noi”

di Italpress - 3 Marzo 2026

ROMA (ITALPRESS) – “La guerra è tornata a spargere sangue nelmondo, anche non lontanto dall’Italia. Emergono due modicontrapposti di pensare: quello di pensare solo ai propriinteressi imponendosi sugli altri, quello di condivideredifficoltà e opportunità”. Così il presidente della Repubblica,Sergio Mattarella, nel corso della cerimonia di consegna delleonorificenze Omri. “Non dobbiamo rassegnarci a pensare che sianoderive inevitabili, occorre avere fiducia”, ha aggiunto.Per il capo dello Stato viviamo “in un tempo in cui abbiamo grande bisogno di fiducia e speranza. Il nostro Paese è ricco disolidarietà, centinaia di migliaia di persona donano il loroimpegno con comportamenti generosi”. Quindi “in questo nostro tempo è necessario rifuggire, abbattere i muri della paura, dell’indifferenza e della rassegnazione, vincere la tentazione dell’isolamento. Si vive in una comunità e non tra individui che si ignorano a vicenda, indifferenti gli uni agli altri”, ha concluso Mattarella.(ITALPRESS).-Foto: Quirinale-