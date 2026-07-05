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Sinner Wimbledon: incognita orario contro Mochizuki

Incombe il rischio concreto di uno slittamento in prima serata qualora le sfide precedenti dovessero prolungarsi al quarto o quinto set

di Giorgio Brescia - 5 Luglio 2026

Wimbledon 2026: Sinner caccia ai quarti sul Centrale contro Mochizuki, gli orari e la diretta.

L’attesa è finita

In campo il campione in carica e numero 1 del ranking ATP. Oggi Jannik Sinner torna sull’erba dell’All England Club per disputare il match valido per gli ottavi di finale di Wimbledon 2026 contro Mochizuki.

Saldamente favorito dai pronostici, si troverà di fronte la sorpresa giapponese. Lo attende Shintaro Mochizuki, numero 151 del mondo e proveniente dalle qualificazioni, autore fin qui di una cavalcata straordinaria nel tabellone principale.

Il programma sul Centrale e gli incastri di orari per Sinner contro Mochizuki

La sfida è programmata come terzo incontro sul prestigioso Campo Centrale, con un orario d’inizio stimato realisticamente non prima delle 18:30, ma strettamente legato all’andamento dei match precedenti.

I cancelli del Center Court si apriranno alle 14:30 per il primo ottavo maschile tra Novak Djokovic e Roman Safiullin.

A seguire, sullo stesso campo, in scena l’attesissimo big match del tabellone femminile che vedrà opposte la testa di serie numero 1 Aryna Sabalenka e l’ex primatista mondiale Naomi Osaka.

Solo al termine di questo incontro Sinner potrà fare il suo ingresso in campo. Incombe il rischio concreto di uno slittamento in prima serata qualora le sfide precedenti dovessero prolungarsi al quarto o quinto set.

Dove vedere Sinner-Mochizuki in TV e streaming

L’esclusiva assoluta dell’evento per l’Italia è affidata a Sky Sport, che trasmetterà la partita in diretta sui canali Sky Sport Uno (201), Sky Sport Tennis (203) e Sky Sport Arena (251), con la telecronaca affidata alla storica coppia composta da Elena Pero e Renzo Furlan.

Per gli abbonati la visione sarà disponibile anche in streaming attraverso le piattaforme Sky Go e NOW. Per questo turno non è prevista alcuna copertura, né in diretta né in differita, sui canali in chiaro.

Nel frattempo, le prime indicazioni della mattinata da Londra confermano che le condizioni meteo variabili non influenzeranno il match dell’azzurro grazie all’ausilio del tetto retrattile del Centrale.

Il vincente di questa sfida incrocerà ai quarti di finale il “sopravvissuto” della parte alta del tabellone. Un percorso che vede Sinner focalizzato a difendere il titolo conquistato l’anno passato.