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Armata zombie in Ucraina, gravi accuse al Reggimento Skala

Un reparto d’élite finito al centro di accuse pesanti, tra disciplina brutale, morti sospette e un soprannome che divide l’opinione pubblica.

di Marzio Amoroso - 5 Luglio 2026

Il Reggimento Skala è una delle unità d’assalto più note dell’esercito dell’Ucraina. Nasce da gruppi volontari trasformati in reparto regolare durante la guerra. Opera come fanteria d’assalto con uso intenso di droni e supporto di artiglieria. Il reggimento è stato impiegato in alcuni dei fronti più duri del conflitto. Ha partecipato a operazioni nelle regioni di Kharkiv, nel settore di Bakhmut e in altre aree di combattimento. La sua immagine pubblica è quella di reparto aggressivo e altamente motivato.

L’armata zombie

Il soprannome armata zombie nasce da racconti e inchieste che descrivono una gestione interna estremamente dura. Al centro ci sono le modalità di reclutamento e la disciplina applicata ai militari. Secondo alcune ricostruzioni, il Reggimento Skala avrebbe arruolato anche persone in condizioni di forte fragilità. Si parla di soggetti con dipendenze, problemi psichici o situazioni sociali borderline. Il termine armata zombie richiama proprio l’idea di uomini spesso fuori controllo spinti al fronte a combattere.

Le accuse sugli abusi interni

Le notizie più delicate riguardano presunti abusi e maltrattamenti all’interno del reparto. Vengono descritti centri di smistamento dove le reclute sarebbero sottoposte a controlli durissimi. Si parla di privazione dei telefoni, umiliazioni e punizioni fisiche. Un altro punto critico riguarda le morti non da combattimento registrate nel reggimento. Diverse ricostruzioni indicano un numero significativo di decessi avvenuti lontano dal fronte diretto. Le autorità militari ucraine hanno annunciato verifiche interne.

Un reparto tra efficacia e ombre

Sul piano operativo, il Reggimento Skala viene descritto come unità molto efficace. Ha sviluppato tattiche d’assalto rapide, anche con l’uso di motociclette e piccoli gruppi mobili. Queste scelte hanno aumentato la visibilità del reparto sui media internazionali. La stessa immagine di forza d’élite si scontra però con le ombre sugli abusi interni. La narrativa pubblica oscilla tra eroismo militare e gestione brutale del personale e il soprannome armata zombie sintetizza perfettamente questa tensione continua.