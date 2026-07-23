Torino

Maxi operazione antidroga in piazza Bengasi, via Nizza, corso Maroncelli

di Redazione - 23 Luglio 2026

CONTROLLATI 74 VEICOLI E DIVERSE ATTIVITÀ COMMERCIALI

Nella giornata di ieri, la Polizia di Stato ha effettuato un servizio straordinario di controllo del territorio ad “Alto Impatto” nella zona sud di Torino, con la collaborazione della Polizia Locale.

L’attività, coordinata dal Commissariato di P.S. Barriera Nizza e dal Commissariato di P.S. Mirafiori, si è svolta in orario serale ed è stata finalizzata alla prevenzione e al contrasto delle attività illecite e della criminalità diffusa, con particolare attenzione allo spaccio di sostanze stupefacenti, ai reati predatori. I controlli si sono concentrati su tutta l’area di piazza Bengasi, dei Giardini Battistini e del Parco Colonnetti, aree costantemente monitorate dalla Polizia di Stato e spesso oggetto di segnalazioni tramite l’applicazione YouPol.

Per garantire un capillare controllo della zona, l’operazione è stata condotta con l’ausilio dell’elicottero e dei droni della Polizia di Stato per il monitoraggio dall’alto dell’area e con l’impiego delle unità cinofile antidroga, delle pattuglie della Squadra a Cavallo e degli equipaggi motomontati “Nibbio” oltre che di personale della Polizia Stradale e del reparto Prevenzione Crimine Piemonte.

Nell’area di Piazza Bengasi, si è proceduto al controllo capillare e all’identificazione delle persone presenti nella zona, prevalentemente di origine extracomunitaria, monitorando tutti gli accessi alla piazza.

Nel corso dell’attività, i controlli finalizzati al riscontro di eventuali illeciti, hanno anche riguardato esercizi commerciali in particolar modo minimarket e negozi di gastronomia. Il servizio è stato svolto con la collaborazione dell’ispettorato del lavoro e dell’A.S.L. – S.I.A.N.

Nel corso dell’operazione, complessivamente, sono:

501 le persone identificate e controllate (150 cittadini stranieri e 50 soggetti con precedenti di polizia);

le persone identificate e controllate (150 cittadini stranieri e 50 soggetti con precedenti di polizia); 10 quelle arrestate complessivamente;

quelle arrestate complessivamente; 6 denunciate in stato libertà;

denunciate in stato libertà; 10 i cittadini stranieri accompagnati in Questura;

i cittadini stranieri accompagnati in Questura; 74 i veicoli controllati;

i veicoli controllati; 59 violazioni al codice della strada;

violazioni al codice della strada; 7 gli esercizi controllati con la sospensione di 4 attività e la presenza di 3 lavoratori “in nero”;

gli esercizi controllati con la sospensione di attività e la presenza di lavoratori “in nero”; 77.190 euro le sanzioni amministrative elevate;

euro le sanzioni amministrative elevate; 119 i chilogrammi di alimenti sequestrati;

i chilogrammi di alimenti sequestrati; 330 i grammi di sostanza stupefacente del tipo hashish sequestrato.

Sono stati anche individuati 5 minori stranieri non accompagnati e non imputabili (infraquattordicenni) per i quali si è proceduto all’affidamento a comunità protette.

I motociclisti delle pattuglie “Nibbio” della Polizia di Stato, inoltre, insieme a quelle della Polizia Locale, hanno effettuato un servizio specifico volto a controllo degli utenti della strada, con particolare riguardo di quelli a bordo di monopattini. Sono stati controllati 37 monopattini, 3 dei quali sottoposti a sequestro con sanzioni amministrative per 5.300 euro.

Sul fronte delle misure di prevenzione, sono stati emessi: 10 ordini di allontanamento da aree a vigilanza rafforzata; 4 D.A.C.Ur.; 1 foglio di via con divieto di ritorno nel Comune di Torino della durata di 2 anni.

Tra le diverse attività, la Divisione P.A.S. della Questura di Torino ha controllato insieme alla Polizia Locale e all’Ispettorato del Lavoro una gastronomia nel quartiere Mirafiori poi sanzionata per 23.500 euro. Nella circostanza sono stati sottoposti a sequestro 119 chilogrammi di alimenti per la mancata procedura di rintracciabilità e il cattivo stato di conservazione delle attrezzature. Un esercizio di somministrazione via Nizza, invece, è stato sanzionato per 30.000 euro. In quattro casi è stata disposta la sospensione dell’attività da parte dell’Ispettorato del Lavoro.

Nell’ambito del medesimo dispositivo operativo, la Squadra Mobile della Questura di Torino ha inoltre svolto una serie di attività di polizia giudiziaria nell’area interessata dai controlli, che hanno consentito di arrestare sei cittadini stranieri trovati in possesso, complessivamente, di oltre 300 grammi di sostanza stupefacente del tipo GHB, cocaina e crack e di eseguire due ordini di carcerazione arrestando un cittadino italiano, condannato a 3 anni, 8 mesi e 28 giorni di reclusione per ricettazione e associazione finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti, nonché un cittadino straniero, destinatario di un ordine di carcerazione per una pena residua di 11 mesi e 27 giorni per ricettazione.

Nel corso dei servizi, personale della Volante del Commissariato, in particolare, è intervenuto nei parcheggi prospicienti il Museo dell’Automobile, in piazzale Fratelli Ceirano, arrestato in flagranza un cittadino italiano per furto aggravato continuato su autovetture in sosta nella pubblica via, dopo che aveva asportato un navigatore satellitare e un paio di occhiali da sole, poi restituiti ai legittimi proprietari.

Il blitz attuato sarà replicato nei prossimi giorni con analoghe modalità in altre aree a rischio ad integrazione dell’attività di presidio permanente che è in atto da lungo periodo in tutta la città.

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