Torino

Più di 50mila persone hanno festeggiato la nuova via Roma pedonale

di Redazione - 15 Settembre 2026

Torino, sabato 12 settembre 2026 Via Roma Inaugurazione ph. Gianluca Platania

Sabato 12 settembre più di 50mila persone hanno animato il cuore di Torino per la festa inaugurale della nuova via Roma pedonale. Dopo il taglio del nastro con il sindaco Stefano lo Russo, gli assessori Chiara Foglietta e Domenico Carretta e la presidente ASCOM Confcommercio Maria Luisa Coppa, la nuova via Roma e le sue piazze si sono trasformate in un grande palcoscenico a cielo aperto con tantissimi eventi e iniziative tra piazza Castello e piazza Carlo Felice.

“In questi decenni – ha sottolineato il Sindaco prima di tagliare il nastri – Torino è molto cambiata, sono state fatte delle scelte importanti. Quando ci siamo insediati abbiamo voluto fare una scommessa, sapendo che i torinesi sono difficili da convincere se si tratta di cambiare. E’ stato difficile fare questa pedonalizzazione, noi ce l’abbiamo messa tutta per rendere questa città più bella e io ora sono davvero contento. Non abbiamo solo pedonalizzato, abbiamo pulito le colonne, tolto i graffiti, cercato di dare lustro a questa strada. Ora faccio un appello a tutti: cerchiamo di prenderci cura anche noi della nostra città”.

Piazza San Carlo è stata uno dei principali punti di incontro della serata, con le incursioni teatrali di “Torino prende vita”, gli appuntamenti di BallaTorino Social Dance, gli incontro del Salotto di Mao e le proiezioni degli spezzoni dedicati agi oltre 100 film che hanno visto via Roma protagonista del grande schermo. In Galleria San Federico il tango è stato protagonista di un suggestivo flash mob, con ballerini che hanno riportato per una sera l’atmosfera delle tradizionali milonghe nel cuore della città

In piazza C.L.N. è tornato a vivere il celebre Blue Bar di Profondo Rosso, omaggio a uno dei film più iconici girati a Torino, che è stato anche trasmesso in una proiezione speciale al cinema Lux, musicato dal vivo dai Simonetti’s Goblin. Piazza Carlo Felice ha ospitato un pianoforte aperto al pubblico, trasformato dai cittadini in un palco spontaneo e condiviso.

La musica ha accompagnato la festa fino a tarda sera, con concerti nelle chiese, nei musei e negli spazi culturali del centro grazie anche agli appuntamenti di MITO per la Città. Code lunghissime anche per le aperture straordinarie gratuite del Museo Egizio, del MAO, di Palazzo Madama, dell’Archivio di Stato e del Museo del Risorgimento, grande partecipazione anche per le visite guidate dedicate alla storia e alle trasformazioni di via Roma.

Le attività commerciali della zona sono state tra le principali protagoniste della festa diffusa. Circa cento negozi sono rimasti aperti fino a tarda sera e una cinquantina di esse hanno proposto iniziative speciali per il pubblico: dalle degustazioni alle performance artistiche, dai dj set alle dimostrazioni dal vivo dedicate all’artigianato e alla moda.

La festa ha celebrato la conclusione del progetto di riqualificazione che ha completato la pedonalizzazione degli oltre 600 metri che collegano piazza Castello a piazza Carlo Felice, restituendo alla città uno dei suoi luoghi più rappresentativi e inaugurando una nuova stagione per una delle strade simbolo di Torino.

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Torino, sabato 12 settembre 2026 Via Roma Inaugurazione ph. Gianluca Platania

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