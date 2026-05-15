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Mazzi “Overtourism va gestito, no a narrazione negativa”

di Italpress - 15 Maggio 2026

SANTA MARGHERITA LIGURE (GENOVA) (ITALPRESS) – “Il turismo è un pilastro della nostra economia che vale il 13% del Pil, 240 miliardi di euro e con l’indotto si stima che arrivi anche oltre il 25%. Non possiamo lamentarci dell’overtourism ma dobbiamo cercare di gestirlo, inoltre, quando si parla di overtourism dobbiamo dire che riguarda sempre determinati periodi dell’anno”. Così il ministro del Turismo, Gianmarco Mazzi, a margine del Forum del Turismo – Golfo del Tigullio, ideato da Federalberghi Liguria, Camere commercio Genova e delle Riviere con partnership di Enit e organizzato dalla società di comunicazione Philia. “Per gestirlo va migliorato tecnologicamente e bisogna trovare un modo per distribuire meglio i flussi – prosegue – ma cesserei di utilizzare questa narrazione negativa che rischia di arrivare ai turisti internazionali che decidono di non venire più. Sono contro l’utilizzo del termine overtourism, sogna cancellarlo e bandirlo perchè danneggia il nostro turismo”.“Se c’è un ministro che non può che essere ottimista è quello del Turismo italiano, questo auspicio mi sta portando bene – spiega Mazzi -. Ci sono state le proiezioni di Demoskopika che hanno detto che il turismo è in aumento, questo probabilmente perchè con la crisi internazionale i turisti, soprattutto quelli europei, guardano all’Italia come meta privilegiata. Anche se non ci fa piacere dirlo, perchè lo scenario internazionale è quello che ci deve stare a cuore, questo può portare vantaggio al turismo italiano”.“Abbiamo realizzato uno spot dove invitiamo le persone a prenotare il viaggio perchè, se ci fossero problematiche di cancellazione legate a fattori indipendenti dalla volontà del turista, vengono rimborsati. E’ una iniziativa che facciamo per supportare le agenzie di viaggio e i tour operator per far sapere alle persone che possono assolutamente prenotare”, aggiunge.

– Foto IPA Agency –

(ITALPRESS).