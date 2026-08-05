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Mazzi “Turismo italiano in crescita, la forza lavoro è centrale”

di Italpress - 5 Agosto 2026

ROMA (ITALPRESS) – “Siamo perfettamente consapevoli della centralità della forza lavoro: il turismo italiano cresce e proprio per questo ha bisogno di un mercato sempre più stabile, attrattivo e qualificato”. Lo ha detto il ministro del Turismo Gianmarco Mazzi durante il question time alla Camera.

“I risultati cominciano a vedersi – continua Mazzi, – Nell’ultimo anno gli occupati del settore sono aumentati quasi del 7%, raggiungendo quota 3,2 milioni: nel 2022, anno di insediamento del governo Meloni, erano mezzo milione in meno; anche sul fronte della carenza di personale si registra un miglioramento, passando da 350mila persone nel 2022 a 260mila oggi. Per rendere il lavoro più attrattivo siamo intervenuti in primis sulle retribuzioni: per i dipendenti delle strutture turistiche ricettive e termali la legge di bilancio conferma il trattamento integrativo del 15% sulle retribuzioni lorde per lavoro notturno e straordinario festivo; a ciò si aggiunge la detassazione delle mance al 5%, che ha portato ogni anno 1.000 euro in più nelle tasche dei lavoratori del comparto”.

“Sul fronte della casa abbiamo approvato il programma Staff House, investendo 120 milioni di cui 66 per 58mila posti letto a prezzo calmierato e altri 54 per riqualificare gli immobili e creare oltre 3.500 nuovi posti letto. Sul tema delle competenze abbiamo lavorato alla mappatura in tutta la filiera turistica, in modo da creare un vero e proprio portale che offre oltre 120 corsi online”, spiega Mazzi.

“È stato infine attivato un investimento da 20 milioni per accrescere il livello professionale del turismo, con bandi dedicati sia alla formazione altamente qualificante sia a progetti di alta formazione ed eccellenza finalizzati alla costituzione del primo polo nazionale strategico: la qualificazione riguarda anche le guide e su questo abbiamo attuato la riforma della professione, con lo svolgimento di due esami professionali e attività di digitalizzazione. Il nostro obiettivo è rendere il turismo un comparto in cui il lavoro sia sempre più dignitoso, stabile, attrattivo e qualificato”, conclude.

– Foto Ipa Agency –

(ITALPRESS).

