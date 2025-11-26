Attualità

Mermec e Blackshape siglano due Mou in Arabia Saudita

di Redazione - 26 Novembre 2025

Dall’articolo di La Presse – Hanno ufficializzato due importanti Memorandum of Understanding, volti alla creazione di nuove sinergie con partner strategici

In occasione del Business Forum imprenditoriale Italia – Arabia Saudita in corso a Riad, il Gruppo MERMEC e Blackshape (entrambi parte di Angel Holding) hanno ufficializzato due importanti Memorandum of Understanding (MoU), volti alla creazione di nuove sinergie con partner strategici dell’Arabia Saudita. Alla presenza del vicepresidente del Consiglio e ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, On. Antonio Tajani, del General Manager Global Business Development del Gruppo MERMEC, Angelo Petrosillo, e del Director of the Strategic Management Office di Saudi Arabia Railways, Mohammed Alshaia, MERMEC e Saudi Arabia Railways hanno definito una collaborazione tecnologica strategica nella digitalizzazione degli asset ferroviari e del network saudita, basata su intelligenza artificiale, BIM e gestione integrata dei meta-dati.

Il progetto inizierà con un pilot sulla tratta Dammam-Riyadh e conferirà a SAR la leadership territoriale in termini di gestione digitale e nella sicurezza dell’infrastruttura. Parallelamente, è stato siglato un ulteriore MoU tra l’azienda Blackshape, specializzata nella progettazione e produzione di velivoli certificati per l’aviazione generale e l’addestramento basico dei piloti militari, e il Gruppo Al-Qahtani. L’intesa, sottoscritta da Niccolò Chierroni, CEO di Blackshape e da Abdullah Abdel Hadi Al-Qahtani, Vice President del Gruppo Al-Qahtani, alla presenza del Presidente di Angel Holding, Vito Pertosa e dal Chairman of the Board del Gruppo Al-Qahtani, Tariq Abdel Hadi Al-Qahtani, avvia una nuova collaborazione commerciale nel settore aviazione.

“Questi accordi segnano un passaggio chiave nella nostra strategia di internazionalizzazione: consolidano la nostra presenza in Arabia Saudita e ci permettono di offrire al Paese tecnologie e competenze ad alto valore aggiunto”, ha dichiarato il Cav. Vito Pertosa, Presidente e CEO del Gruppo MERMEC e Presidente di Angel Holding. “Un risultato che si inserisce in un contesto reso ancora più favorevole dall’importante lavoro che il Ministero degli Esteri sta portando avanti a sostegno delle imprese attive sui mercati internazionali. Siamo impegnati a contribuire allo sviluppo di infrastrutture sempre più moderne, sicure e sostenibili, costruendo partnership durature che promuovano innovazione e crescita industriale condivisa“.

Inoltre, in occasione di AusRail 2025 (campionaria ferroviaria australiana), il Gruppo MERMEC ha sottoscritto un MoU con UGL Transport, che segna l’avvio di una partnership strategica dedicata allo sviluppo e alla fornitura di soluzioni ferroviarie avanzate per il mercato australiano e neozelandese. L’accordo unisce l’esperienza consolidata di UGL Transport nel materiale rotabile e nei sistemi ferroviari con le tecnologie leader di mercato di MERMEC nei settori della segnaletica e delle telecomunicazioni, coprendo l’intero spettro delle ferrovie suburbane, ad alta velocità e merci.