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Meteo, arriva il freddo per il weekend di Ognissanti

Nel fine settimana in arrivo un nucleo di aria più fredda da nord-est: le prime aree interessate i settori adriatici e le regioni meridionali

di Emily Gabrielli - 28 Ottobre 2026

Il ponte di Ognissanti potrebbe portare una svolta nel meteo sull’Italia, con l’arrivo del freddo. La causa sono le correnti da nord-est, che porteranno un calo delle temperature e il ritorno delle piogge soprattutto al Centro-Sud. Dopo gli ultimi giorni di sole e clima mite, con massime fino a 20 gradi, il fine settimana potrebbe segnare un primo cambio di passo verso condizioni più tipicamente autunnali.

Sole e temperature miti fino a fine ottobre

L’alta pressione continuerà a garantire condizioni di stabilità su gran parte della Penisola nei prossimi giorni, con cieli sereni o poco nuvolosi. Il contrasto termico tra giorno e notte sarà però evidente: al mattino le minime potranno scendere tra i 5 e gli 8 gradi nelle pianure e nelle vallate interne, dove non si esclude la formazione di nebbie.

Nelle ore centrali della giornata, invece, il sole favorirà un rapido aumento delle temperature. Le massime supereranno diffusamente i 16-17 gradi, con punte fino a 20 gradi nelle zone pianeggianti e vallive del Centro-Sud tirrenico.

La svolta nel weekend

Lo scenario potrebbe cambiare nel fine settimana, quando un nucleo di aria più fredda in discesa da nord-est potrebbe raggiungere il territorio italiano. Le prime aree interessate sarebbero i settori adriatici del Centro e le regioni meridionali, con un aumento della ventilazione e un progressivo abbassamento delle temperature.

L’ingresso delle correnti più fresche potrebbe inoltre favorire un aumento dell’instabilità, con precipitazioni soprattutto al Centro-Sud. L’intensità del peggioramento e la sua estensione geografica dipenderanno dalla traiettoria della massa d’aria fredda.

Fino ad allora, l’alta pressione dovrebbe mantenere condizioni prevalentemente soleggiate. Per il ponte di Ognissanti, invece, sarà necessario seguire i prossimi aggiornamenti per capire quanto sarà marcato il calo termico e quali regioni saranno maggiormente interessate dalle piogge.