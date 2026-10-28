Abbonati

L'identità: Storie, volti e voci al femminile Poltrone Rosse

Iscriviti alle newsletter

Attualità

Meteo, arriva il freddo per il weekend di Ognissanti

Nel fine settimana in arrivo un nucleo di aria più fredda da nord-est: le prime aree interessate i settori adriatici e le regioni meridionali

di Emily Gabrielli -

Il ponte di Ognissanti potrebbe portare una svolta nel meteo sull’Italia, con l’arrivo del freddo. La causa sono le correnti da nord-est, che porteranno un calo delle temperature e il ritorno delle piogge soprattutto al Centro-Sud. Dopo gli ultimi giorni di sole e clima mite, con massime fino a 20 gradi, il fine settimana potrebbe segnare un primo cambio di passo verso condizioni più tipicamente autunnali.

Sole e temperature miti fino a fine ottobre

L’alta pressione continuerà a garantire condizioni di stabilità su gran parte della Penisola nei prossimi giorni, con cieli sereni o poco nuvolosi. Il contrasto termico tra giorno e notte sarà però evidente: al mattino le minime potranno scendere tra i 5 e gli 8 gradi nelle pianure e nelle vallate interne, dove non si esclude la formazione di nebbie.

Nelle ore centrali della giornata, invece, il sole favorirà un rapido aumento delle temperature. Le massime supereranno diffusamente i 16-17 gradi, con punte fino a 20 gradi nelle zone pianeggianti e vallive del Centro-Sud tirrenico.

La svolta nel weekend

Lo scenario potrebbe cambiare nel fine settimana, quando un nucleo di aria più fredda in discesa da nord-est potrebbe raggiungere il territorio italiano. Le prime aree interessate sarebbero i settori adriatici del Centro e le regioni meridionali, con un aumento della ventilazione e un progressivo abbassamento delle temperature.

L’ingresso delle correnti più fresche potrebbe inoltre favorire un aumento dell’instabilità, con precipitazioni soprattutto al Centro-Sud. L’intensità del peggioramento e la sua estensione geografica dipenderanno dalla traiettoria della massa d’aria fredda.

Fino ad allora, l’alta pressione dovrebbe mantenere condizioni prevalentemente soleggiate. Per il ponte di Ognissanti, invece, sarà necessario seguire i prossimi aggiornamenti per capire quanto sarà marcato il calo termico e quali regioni saranno maggiormente interessate dalle piogge.

Torna alle notizie in home

Dalla stessa categoria

Le ultime news