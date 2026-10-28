Esteri

Trump: “Incontro Putin-Zelensky molto presto”

Il presidente Usa riaccende le aspettative su un possibile confronto diretto e parla degli sforzi in corso per una intesa Mosca-Kiev

di Eleonora Ciaffoloni - 28 Ottobre 2026

Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump annuncia: presto un incontro Putin-Zelensky.

Il tycoon ha parlato di nuovi passi diplomatici per cercare di porre fine alla guerra tra Russia e Ucraina. Un incontro tra Vladimir Putin e Volodymyr Zelensky potrebbe essere organizzato “molto presto”, ha dichiarato il presidente Usa ai giornalisti. Trump ha espresso fiducia nella possibilità di ottenere risultati significativi.

Trump, l’incontro Putin-Zelensky: “Notevoli progressi”

“Verrà organizzato un incontro molto presto e credo che si possano fare notevoli progressi”, ha affermato Trump, riferendosi agli sforzi in corso per favorire un’intesa tra Mosca e Kiev. L’annuncio riaccende le aspettative su un possibile confronto diretto tra i due leader. Anche se al momento non sono stati precisati né la data né il luogo dell’eventuale vertice.

Il conflitto continua

Sul terreno, intanto, prosegue il conflitto. Nella notte, secondo il ministero della Difesa russo, le forze di Mosca hanno intercettato e abbattuto 531 droni ucraini ad ala fissa in diverse regioni della Federazione, comprese quelle di Belgorod, Bryansk, Kursk e Rostov, oltre all’area di Mosca. Si tratta di un bilancio diffuso dalle autorità russe, non verificato in modo indipendente.

Kiev ha invece denunciato un attacco russo contro un edificio residenziale nel distretto di Osnovianskyi, a Kharkiv. Il sindaco della città, Ihor Terekhov, ha riferito che il bilancio iniziale è di almeno due feriti, tra cui un bambino di quattro anni, mentre erano in corso le verifiche sui danni e sulle possibili persone rimaste intrappolate.

Sul fronte umanitario, è inoltre entrata in vigore una tregua nella città di Oleshky, nella regione di Kherson, assediata dalle forze russe e colpita da una grave emergenza alimentare. La situazione aveva attirato l’attenzione anche di Papa Leone XIV e della first lady americana Melania Trump.