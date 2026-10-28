Torino

Strappa la collana a una mamma e sbatte contro il passeggino del neonato: arrestato

di Redazione - 28 Ottobre 2026

Le aveva strappato la collanina d’oro mentre era con il figlio di quattro mesi nel passeggino. Poi, durante la fuga, l’uomo ha urtato violentemente la carrozzina, rischiando di far cadere il bambino. È successo a Borgo Vittoria, in via Chiesa della Salute, sabato 22 agosto scorso, davanti a una gelateria. Due mesi dopo, la polizia ha arrestato il presunto autore, un 29enne di origini marocchine già noto alle forze dell’ordine.

Secondo la ricostruzione dell’accaduto, la donna si trovava all’esterno del locale quando l’aggressore le si è avvicinato e le ha strappato la collanina. Dopo il furto è scappato a bordo di un monopattino guidato da un complice, urtando il passeggino. La squadra mobile ha esaminato le riprese delle telecamere presenti nella zona e confrontato le immagini con le foto segnaletiche, arrivando a indizi chiari contro l’uomo.

L’uomo è stato così fermato e accusato di rapina aggravata. Restano da accertare le responsabilità del presunto complice alla guida del monopattino.

VI.G

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