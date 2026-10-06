Torino

Meteo, il tempo cambia in Piemonte: arriva l’instabilità dopo un settembre da record

di Redazione - 6 Ottobre 2026

Il lungo periodo di caldo lascia spazio a un deciso cambiamento del tempo. Da lunedì 5 ottobre, Torino e il Piemonte saranno interessati da condizioni più instabili, con un aumento delle nubi e la possibilità di piogge e temporali. Le temperature sono destinate a scendere, riportandosi progressivamente su valori più tipici dell’autunno.

La svolta arriva al termine di un settembre eccezionalmente caldo. Secondo i dati di Arpa Piemonte, il mese appena trascorso è risultato il settembre più caldo registrato in regione dal 1958, anno di inizio della serie storica presa in esame. La temperatura media mensile ha raggiunto i 18,4 gradi, circa 3,6 in più rispetto alla norma, mentre le massime hanno fatto registrare uno scarto ancora superiore.

Particolarmente significativa la giornata del 5 settembre, quando in pianura si sono toccati diffusamente valori intorno ai 33 gradi, con una punta di 37,4 gradi a Villanova Solaro, nel Cuneese.

Ora lo scenario cambia: l’arrivo di aria più fresca e instabile dovrebbe mettere fine, almeno temporaneamente, alla lunga anomalia termica che ha caratterizzato l’inizio dell’autunno piemontese.

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