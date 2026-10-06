Cronaca

Inferno a Bergamo, violenta esplosione in una palazzina

Nove feriti di cui due in gravi condizioni dopo l’esplosione causata da una fuga di gas in città

di Gianluca Pascutti - 6 Ottobre 2026

@ANSAfoto

A Bergamo una potente deflagrazione ha sconvolto il quartiere di Borgo Santa Caterina, trasformando una tranquilla serata in un vero e proprio scenario da incubo. Lo scoppio si è verificato all’interno di un condominio situato in via Longo, seminando il panico tra centinaia di residenti spaventati.

La ricostruzione della spaventosa deflagrazione

L’evento si è verificato al piano rialzato dello stabile intorno alle 19:30. Secondo le prime verifiche effettuate dai soccorritori, la causa scatenante dell’incidente risiede in una fuga di gas accumulatosi negli ambienti. Diverse testimonianze raccolte sul posto confermano che un forte odore persistente era stato chiaramente percepito nella zona poco prima del disastro. L’onda d’urto violenta ha letteralmente sventrato l’appartamento coinvolto, distruggendo infissi, pareti e scagliando detriti a grande distanza lungo la strada.

Il bilancio dei feriti e le condizioni critiche

Il quadro dei soccorsi ha registrato un bilancio finale di nove persone ferite. Tra queste, due versano purtroppo in condizioni critiche. La donna coinvolta direttamente nello scoppio ha subito ustioni estese ed è stata trasferita d’urgenza tramite elisoccorso al Niguarda, dove si trova ora ricoverata. L’altro ferito grave è stato invece trasportato d’urgenza presso la struttura ospedaliera di Verona. Gli altri residenti hanno riportato traumi minori, tagli causati dai vetri esplosi e lievi intossicazioni da fumo, ottenendo le adeguate cure mediche negli ospedali della città.

Evacuazione di massa e interventi d’emergenza

La drammatica emergenza ha richiesto il tempestivo intervento di numerose squadre dei Vigili del Fuoco, insieme a pattuglie della Polizia e ambulanze. L’intero edificio è stato dichiarato completamente inagibile per motivi di sicurezza strutturale. I residenti hanno dovuto abbandonare le proprie abitazioni immediatamente. L’amministrazione comunale si è subito attivata garantendo un alloggio temporaneo agli sfollati presso strutture dedicate alle emergenze. Attualmente gli inquirenti stanno proseguendo i rilievi tecnici necessari per chiarire le precise cause e responsabilità.

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