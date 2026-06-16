Torino

Metropolitana di Torino, lavori estivi ma il servizio è garantito

di Redazione - 16 Giugno 2026

Lavori concentrati nelle sole mattinate di sei domeniche e l’intera giornata del 9 agosto

Attivo un servizio di bus sostitutivi (linea M1S)

La metropolitana di Torino garantirà il regolare servizio per tutta l’estate, compreso il mese di agosto. Per proseguire i necessari interventi di manutenzione straordinaria e aggiornamento tecnologico, riducendo al minimo l’impatto sui passeggeri, GTT in accordo con la Città, ha infatti definito un calendario di chiusure programmate esclusivamente nei giorni e nelle fasce orarie in cui la richiesta di trasporto è tradizionalmente più bassa.

Gli interventi – che riguarderanno il rinnovo dei server centrali, l’aggiornamento degli apparati della rete di comunicazione e la manutenzione della via di corsa – si svolgeranno secondo una programmazione già stabilita, che concentra i lavori nelle sole mattinate di alcune domeniche estive, con un’unica giornata di chiusura totale domenica 9 agosto. Nelle tratte e negli orari di volta in volta interessati dai lavori la continuità del viaggio sarà garantita dai bus sostitutivi della linea M1S.

GTT invita l’utenza a pianificare i propri spostamenti tenendo conto delle modifiche e a consultare gli avvisi in tempo reale sui canali ufficiali.

Di seguito il dettaglio del calendario dei lavori e delle relative tratte gestite con bus sostitutivi.

Calendario delle modifiche al servizio (domeniche)

I treni della metropolitana seguiranno una programmazione ridotta nelle fasce orarie indicate; il resto della linea funzionerà regolarmente.

14 giugno (ore 7.00 – 12.00) e 28 giugno (ore 7.00 – 12.00): servizio metro attivo solo tra Porta Nuova e Bengasi . Nella tratta Fermi – Porta Nuova il servizio sarà garantito da bus sostitutivo

servizio metro attivo solo tra . Nella tratta il servizio sarà garantito da bus sostitutivo 12 luglio (ore 7.00 – 12.00) e 19 luglio (ore 7.00 – 12.00): servizio metro attivo solo tra Fermi e Bernini . Nella tratta Bernini – Bengasi il servizio sarà garantito da bus sostitutivo

servizio metro attivo solo tra . Nella tratta il servizio sarà garantito da bus sostitutivo 2 agosto (ore 7.00 – 12.00): Servizio metro attivo solo tra Bernini e Bengasi . Nella tratta Fermi – Bernini il servizio sarà garantito da bus sostitutivo

Servizio metro attivo solo tra . Nella tratta il servizio sarà garantito da bus sostitutivo 9 agosto (intera giornata): Il servizio passeggeri della metropolitana sarà completamente sospeso sull’intera tratta Fermi – Bengasi. Il servizio sarà interamente garantito da bus sostitutivi

In caso di conclusione anticipata dei lavori nelle singole giornate, il servizio della metropolitana verrà ripristinato immediatamente e comunicato in tempo reale sui canali ufficiali GTT.

Prima giornata di lavori – Domenica 14 giugno (ore 7.00 – 12.00)

Dettaglio del percorso e delle fermate della linea bus M1S per la tratta Fermi – Porta Nuova

PERCORSI

Direzione Porta Nuova FS (Torino): dal capolinea di Collegno (fermata n. 3709 – “Fermi Cap.”) prosegue per via De Amicis, via Richard Oriente, via Vittorio Sassi, corso Fratelli Cervi, via De Amicis, via Magenta, corso Francia, corso Francia (Torino), piazza Massaua, corso Francia, piazza Rivoli, corso Francia, piazza Bernini, corso Francia, piazza Statuto, corso San Martino, piazza XVIII Dicembre, corso Bolzano, ponte Europa, corso Inghilterra, corso Vittorio Emanuele II, largo Vittorio Emanuele II, corso Vittorio Emanuele II (Porta Nuova FS).

dal capolinea di Collegno (fermata n. 3709 – “Fermi Cap.”) prosegue per via De Amicis, via Richard Oriente, via Vittorio Sassi, corso Fratelli Cervi, via De Amicis, via Magenta, corso Francia, corso Francia (Torino), piazza Massaua, corso Francia, piazza Rivoli, corso Francia, piazza Bernini, corso Francia, piazza Statuto, corso San Martino, piazza XVIII Dicembre, corso Bolzano, ponte Europa, corso Inghilterra, corso Vittorio Emanuele II, largo Vittorio Emanuele II, corso Vittorio Emanuele II (Porta Nuova FS). Direzione Fermi (Collegno): da corso Vittorio Emanuele II (Porta Nuova FS) prosegue per corso Vinzaglio, corso Matteotti, corso Bolzano, piazza XVIII Dicembre, corso San Martino, piazza Statuto, corso Francia, piazza Bernini, corso Francia, piazza Rivoli, corso Francia, piazza Massaua, corso Francia (Collegno), via De Amicis dove, dopo la fermata n. 844 – “Fermi”, effettua capolinea presso la banchina della carreggiata centrale (di fronte al capolinea della linea CP1) alla fermata n. 3709 – “Fermi Cap”.

FERMATE LINEA BUS SOSTITUTIVA M1S

Direzione PORTA NUOVA Direzione VIA DE AMICIS (Fermi) 3709 – FERMI CAP.2699 – FERMI SUD851 – PARADISO965 – MARCHE2654 – MASSAUA OVEST12 – POZZO STRADA959 – MONTE GRAPPA13 – RIVOLI955 – RACCONIGI17 – BERNINI OVEST1072 – PRINCIPI D’ACAJA1298 – XVIII DICEMBRE1300 – PORTA SUSA561 – VINZAGLIO35 – RE UMBERTO39 – PORTA NUOVA 40 – PORTA NUOVA36 – RE UMBERTO32 – VITTORIO EMANUELE II3576 – PORTA SUSA SUD1411 – XVIII DICEMBRE1082 – PRINCIPI D’ACAJA18 – BERNINI EST954 – RACCONIGI956 – RIVOLI958 – MONTE GRAPPA960 – POZZO STRADA

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