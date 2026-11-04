Midterm, Trump: guerra Iran ha causato sconfitta ma lo rifarei

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"Ma lo rifarei, perché a lungo termine è l’unica soluzione"

di Askanews - 4 Novembre 2026

Milano, 4 nov. (askanews) – Il presidente statunitense Donald Trump ammette che la guerra contro l’Iran ha contribuito, in parte, alle pesanti perdite subite dal suo Partito Repubblicano durante le elezioni di metà mandato, facendo eco a quanto dichiarato dal vicepresidente JD Vance. “A breve termine ha causato un leggero aumento del prezzo della benzina, ed è probabilmente vero. Ma, allo stesso tempo, se dovessi rifarlo, lo rifarei, perché a lungo termine è l’unica soluzione”, ha affermato rivolgendosi ai giornalisti, mentre mostrava i progressi nei lavori di ristrutturazione della sala da ballo della Casa Bianca.