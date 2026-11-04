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Relatori, termini e audizioni: tutto pronto per la Manovra

Ecco i nomi dei relatori di maggioranza, tutte le date in vista del dibattito parlamentare

di Paolo Diacono - 4 Novembre 2026

Continua, lentamente ma con decisione, il percorso della Manovra verso il dibattito parlamentare: arriva la scelta dei partiti di maggioranza per i relatori. Il passaggio che va consumato adesso è importante perché afferma la partecipazione delle diverse anime della maggioranza alla Legge di Bilancio e perché inquadra i termini del dibattito nelle aule del Bilancio. I partiti del centrodestra avrebbero già iniziato a individuare quali saranno i loro relatori in vista del dibattito sulla manovra.

Manovra, ecco chi saranno i relatori

I relatori della Manovra dovrebbero essere già stati individuati. Almeno secondo quanto riferiscono, con insistenza, numerose fonti di maggioranza. Per Fratelli d’Italia sarebbe stato designato Angelo Rossi. Forza Italia, invece, avrebbe accordato l’incarico a Mauro D’Attis. Noi Moderati avrebbe proposto il nome di Francesco Saverio Romano. Per quanto attiene alla Lega, invece, sarebbe stata confermato che la scelta sarebbe ricaduta su Alberto Gusmeroli, che peraltro ricopre la carica di responsabile economico del Carroccio. Dal punto di vista procedurale, dal momento che Gusmeroli risulta già presidente della Commissione Attività produttive della Camera, risulterebbe solo “ad rem”.

Termini e audizioni

Ma c’è di più. I relatori sono stati “fissati” così come pure i termini per la Manovra. E quello per presentare gli emendamenti è fissato alle 18 di martedì 17 novembre. Dopo la presentazione degli eventuali correttivi, le comunicazioni sull’ammissibilità dovrebbero arrivare al più tardi entro martedì 24 novembre. Contestualmente è stato fissato il calendario delle audizioni. Che partiranno da lunedì prossimo, 9 novembre, e dureranno fino al 12 novembre con l’intervento del ministro dell’Economia Giancarlo Giorgetti che parlerà alle 16.

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